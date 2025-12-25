傳《FF9》動畫版目標鎖定2028 年，遊戲重製版仍無下文

雖然許多玩家期待的《Final Fantasy 9》（FF9）遊戲重製版至今仍沒有任何消息，但根據近期曝光的專利授權資訊顯示，原先被認為已經終止的《FF9》改編動畫計畫似乎已經重啟。

FF9 動畫與遊戲消息，都是許多粉絲期待的。（圖源：Final Fantasy 9）

這部由 Cyber Group Studios 負責製作的動畫影集，曾在 2021 年首次公開並計畫於 2022 年亮相，但隨著該工作室在今年關閉後，再也沒有傳出相關消息。直到近日有網友發現 Écran Total 雜誌透露了《FF9》動畫消息，提到目前轉交由 Euro Visual 製作中，且初步預計的發行日期為 2028 年，共有 13 集，每集 22 分鐘。

關於《Final Fantasy IX》遊戲重製版（Remake）的傳聞多年來從未間斷，從 NVIDIA 資料庫洩漏名單到知名製作人吉田直樹的曖昧訪談，都讓外界充滿遐想。吉田曾表示若要重製這款龐大的經典 RPG，可能需要像《FF7》重製版一樣分拆成多部作品開發，甚至在 2025 年 25 週年紀念時，官方推出的大量周邊與紀念網站也一度讓社群猜測是否將隨 Switch 2 發表重製版。然而，目前除了動畫版的新動向外，Square Enix 官方並未對遊戲重製版做出任何正式宣布。