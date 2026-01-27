傳《GTA 6》初期不提供實體版光碟！因為怕遊戲偷跑洩漏

Rockstar Games 的母公司 Take-Two 可能正考慮發行方式，不讓《GTA6》（俠盜獵車手6，Grand Theft Auto 6）的實體光碟版與數位版同步首發。一名知情人士 Graczdari 爆料，目前 Take-Two 還沒確定該遊戲首發實體版本的計畫，這代表玩家可能在發售初期只能用數位下載的方式遊玩，而實體版本則會稍晚才會推出。

GTA5 當年就曾經因為實體版偷跑過。（圖源：GTA6／Rockstar Games 官方）

根據外媒 VGC 報導，目前的爆料消息出現了兩種不同的說法。部分消息來源指出，實體版可能會在數位版上市後的 3 到 4 週內補上；但也有較悲觀的說法聲稱，實體光碟可能要等到 2027 年初才會面市。

這項決策改變背後的主要原因，被認為與 Rockstar 近年來飽受資訊洩漏困擾有關，像是 Rockstar 曾發生的嚴重駭客入侵，導致大量開發畫面外流，以及《GTA6》首支預告片被迫提前公開的事件，都讓官方對於保密工作採越來越嚴格。

由於實體遊戲片通常需提前幾天到幾週運送到全球零售通路，往往成為「偷跑」導致劇情與玩法提前在網路上曝光的最大破口，因此採取「數位版先發行」的策略，確實能有效控管劇透風險。