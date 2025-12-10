傳三星顯示將為摺疊iPhone量產1100萬片面板

▲三星顯示計劃明年為蘋果可摺疊iPhone生產超過1000萬片OLED面板。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 近日消息指出，三星顯示計劃明年為可摺疊iPhone生產超過1000萬片OLED面板，由於這一數量超出原先預期，反映出儘管這是蘋果第一次嘗試這樣的外型設計，但他們對市場反應十分樂觀有信心，而外界也對蘋果可摺疊手機與整體摺疊機市場的期待正不斷升高。

韓國媒體ETNews報導指出，三星顯示計劃明年為蘋果的可摺疊手機量產1100萬片OLED，此數字以摺疊裝置核心的「內螢幕摺疊OLED」為基準，據了解，三星也計劃為手機外側的OLED面板生產同樣1100萬片。

儘管三星顯示器製定1100萬片面板量產計畫的具體原因尚未獲得證實，但普遍認為這顯示出蘋果的訂單量超出預期，以及蘋果對這款可折疊手機的信心。市場分析，儘管這是蘋果首次嘗試這種外形設計，但基於技術上的信心和產品的完整性，他們對市場反應持樂觀態度。

一名業內人士表示，蘋果擁有大量忠實粉絲，作為蘋果首款摺疊手機，看起來他們想藉助消費者高度的期待與關注來轉化成銷量。

據了解，這款可摺疊iPhone採用左右像書本般開合的「書本型」設計，內部為7.58 吋OLED大螢幕，外部則為5.35吋OLED小螢幕，消息傳出三星顯示已經透過新鉸鏈與新材料成功改善折痕問題，這是摺疊手機最大缺陷之一。同時也將採用過去iPhone未搭載的新型顯示技術，例如無偏光片技術（COE）和螢幕下相機技術（UDC）。

COE技術能將偏光片內建於面板中，以減薄面板厚度並提升顯示亮度。UDC則可將相機隱藏於螢幕下方，有助於實現真正的全螢幕設計。

隨著蘋果的加入，可折疊智慧型手機市場可望擴大。根據市調機構Omdia預測，明年可折疊OLED手機的出貨量將比今年成長40.4%，達到3300萬支，預計可折疊OLED在整體OLED市場的滲透率也將從2.2%提升至3%。

針對蘋果摺疊OLED的量產計劃，三星顯示表示，無法確認與客戶業務相關細節。

