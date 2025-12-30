傳三星SK海力士已獲美許可 明年續將晶片製造設備輸入中國

（中央社首爾30日綜合外電報導）路透社引述2名知情人士報導，美國政府已核發年度許可證給韓國的三星和SK海力士，允許這世界前兩大記憶體晶片製造商在2026年將美國的晶片製造設備輸入中國供其工廠使用。

華府雖對中國實施大規模的晶片相關出口管制，但原本一直讓三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）和台積電享有「經認證終端用戶」（validated end user，VEU）豁免地位。

然而，美國今年稍早決定取消一些科技公司享有的出口許可豁免，意味本月31日豁免終止後，這些企業若要將美國的晶片製造工具輸入到各自位在中國的工廠，須取得華府許可。

其中1名消息人士透露，針對這項議題，華府推出每年批核的許可制度。如今三星和SK海力士已取得明年出口許可，得以暫時鬆一口氣。

中國是三星和SK海力士的主要生產基地之一，尤其是傳統記憶體晶片。過去一段時間，這類晶片在人工智慧（AI）資料中心需求加持及供應吃緊之下，價格大漲。（編譯：張正芊）1141230