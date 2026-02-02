傳三月訪美 盧秀燕：若有消息會公布

傳出三月訪美，台中市長盧秀燕說，城市外交是市政延伸、若有消息會公布。（圖：寇世菁攝）

政壇傳出台中市長盧秀燕三月將赴美訪問，對此，盧秀燕今天（2日）出席青龍宮贈匾活動受訪表示，城市外交是市政工作的延伸，非常重要，未來若有確切消息，會再對外說明。（寇世菁報導）

台中市長盧秀燕前年7月首度以台中市長身分，參訪美國，上周五AIT處長谷立言、AIT華盛頓總部執行理事藍鶯，一周內兩度拜訪盧秀燕，政壇盛傳盧秀燕三月將訪美。對此，盧秀燕2日出席青龍宮贈匾活動，對媒體詢問，並未正面回應，只說，城市外交是市政工作的延伸，非常重要，未來若有確切消息，會再對外說明。

台中市政府則表示，城市外交是推動市政很重要的一環，市府團隊每年都依市政需求，評估出國訪問交流的國家與內容，後續出訪行程尚在評估中，若有消息會正式對外公布。

到東區青龍宮贈匾，盧秀燕說，青龍宮是東區廟宇，供奉三官大帝，相當靈驗，七十年來守護庇佑地方，她充滿感恩，廟方希望市長贈匾，她學習三官大帝有求必應，親自到場贈送匾額，希望市政順利，廟務昌隆。