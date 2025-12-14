傳三立已早布局投資版圖 不只買埔心、還找林智堅任集團「永興資本」總經理

三立集團近來頻爆事端，除曾入股詐欺公司，電視台上層股東入股中嘉，但NCC在2024年只裁罰中嘉1440萬元，未懲處三立，近日又有爆料集團跨足地產經營涉及牟利，除買下味全埔心牧場，還有台南「頑皮世界」、新北市政府機場捷運A9站「林口國際影視園區」C、D基地的最優申請人資格；而且今年5月還找前新竹市長林智堅擔任集團下「永興資本」總經理；三立集團早已開始布局。

三立集團近來頻爆事端。（圖／中天新聞）

林智堅曾因論文抄襲問題，引發社會軒然大波，又因新竹市長任內斥資12億興建完工的市立棒球場施工品質問題引發各界爭議。

今年5月各家媒體都曾報導，前新竹市長林智堅於5月3日證實將擔任三立集團「永興資本」總經理，三立方面強調，將借重林智堅治理、規劃專業經驗，林智堅在新竹市長任內有許多革新作為，「可看出林智堅活化老舊建設與資產規劃能力」；因此請林擔任永興資本公司總經理，協助公司相關投資事業的規劃與運作。

據《自由時報》報導，林智堅5月2日晚間受訪提到，接受三立董事長張榮華的邀請；林智堅自認從政20多年，希望藉此轉換跑道，對於後續的新工作內容，因涉及商業行為，他不便多透露。鏡週刊報導揭露5月2日就是林智堅去三立上班的第一天。

《自由時報》報導還指稱，三立董事長張榮華接任職位後，一直想開發媒體以外的投資標的，並由他擔任代表人，成立永興資本公司，而林智堅「在城市治理的能力也被看見」，並接受張榮華的延攬，希望替永興資本開發新的投資標的。

《新新聞》也曾報導質疑，「永興資本」去年選前，才因為投資有線電視系統中嘉，挑起「反媒體壟斷」的敏感神經，遭到NCC勒令8月底前出清持股。然而，該公司的投資版圖，遠遠不止如此。

據《新新聞》報導所指，「永興資本」的前身「蘇麗投資」，在三立集團創辦人林崑海在世時，就已經成立。當時三立集團大幅跨足房地產事業，陸續買下味全埔心牧場、台南「頑皮世界」，又標到新北市政府機場捷運A9站「林口國際影視園區」C、D基地的最優申請人資格，當時三立集團就透過「蘇麗投資」，轉投資三立影城等地產事業。今年5月再找因論文抄襲被撤銷中華大學及台大碩士學位的前新竹市長林智堅，可見該集團擴張投資版圖的企圖心。

有媒體爆料，前新竹市長林智堅出任三立集團下「永興資本」總經理，就是為協助規劃、擴張投資版圖。（翻攝自林智堅臉書）

