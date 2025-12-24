傳上海盼蔣萬安表態「友中」 梁文傑：相信他有智慧才縮短行程

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

2025年台北上海雙城論壇將要登場，在蔣萬安昨（23）日拍板行程縮短、僅出席主論壇的同時，對於另報傳出上海方面盼蔣萬安循例發表「友中」言論，外界關注台北市長蔣萬安是否面臨對岸要求政治表態的壓力，陸委會副主委梁文傑今（24）日表示，「相信蔣萬安有他的智慧」，否則也不會在論壇前夕臨時調整行程，改為當天往返。

梁文傑表示，「我想台北市民最重要、最關心的還是市政，所以我相信蔣市長他有他的智慧。」（圖／記者林兪彤攝）

蔣萬安昨日宣布，因應19日發生的台北捷運無差別攻擊事件，為坐鎮市府、穩定民心並確保後續維安部署，他將原本為期2天的上海行程壓縮至僅出席28日上午的雙城論壇主論壇，隨後即返台北。北市府說明，蔣萬安已連續4日親自主持緊急維安應變小組會議，緊盯案件調查、公共場所與重大活動的安全強化，以及傷者關懷與社會安撫。

廣告 廣告

對於行程變更，蔣萬安認為當前首要之務仍是守護市民安全與城市秩序，為盡可能坐鎮台北、安定民心。梁文傑指出，北市府已於23日將相關申請資料送交陸委會，「我們今天也會很快回覆市府」，行政程序並無延宕。

至於外界關注的政治層面，鏡周刊報導指出，雙城論壇先前延期的原因之一，與上海方面期盼蔣萬安在致詞時延續過往「友中」表述有關，雙方曾就此反覆溝通協商。於是否會在行程中與國台辦官員會晤，蔣市府表示目前並未就相關安排預設任何立場或框架。梁文傑表示，「我想台北市民最重要、最關心的還是市政，所以我相信蔣市長他有他的智慧，那不然的話，他也不會臨時把這個行程縮短為當天來回」，北市府也強調，市府主團行程仍依原定規畫進行，將由副市長林奕華率團於27日先行出發，蔣萬安則於28日參與主論壇後即返台北。

另外，針對國民黨主席鄭麗文日前在演講中提及「兩岸互不隸屬」是「新兩國論」，梁文傑回應，鄭麗文或許可以多參考蔣萬安的表述方式，蔣萬安一貫強調的是「捍衛中華民國」，這也是當前台灣社會的最大共識。他並指出，不應反覆聚焦於「一個中國」的論述，而是應多談「捍衛中華民國」。

至於民進黨立委質疑部分國民黨立委赴中返台後，在立法院擋下國防特別預算，梁文傑則表示梁文傑表示，這部分就由社會討論。

更多FTNN新聞網報導

上海傳要求「友中」表態？因應1219事件只赴半天 蔣萬安：雙城論壇是持續市政交流

台北穩定優先！縮短雙城論壇行程 蔣萬安28日當天來回

拒收企業捐款！吳怡農喊話「陽光政治」 蔣萬安回應：沒在想選舉的事

