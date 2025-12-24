傳上海盼雙城論壇表態「友中」 蔣萬安：雙城好兩岸好

記者陳思妤／台北報導

北捷台北車站、中山站一帶19日發生張文隨機攻擊案，釀成4死11傷，台北市長蔣萬安坐鎮台北，雙城論壇改成只去28日上午的主論壇，但今（24）日有媒體爆出，上海方希望他能表態「友中」，蔣市府也曾一度激辯是否要停辦。蔣萬安被問到，致詞是否維持「雙城好兩岸好的基調」時強調，「基本上就是雙城好兩岸好」，希望持續維持兩市之間各方面的市政交流。

雙城論壇原訂9月登場，但延期到12月27、28日，而蔣萬安也因為北捷隨機砍人事件，只去28日上午的主論壇，當天就會返回台北。不過《鏡週刊》今天爆出，當時延期的原因包括，蔣市府對於是否要繼續辦雙城論壇持兩派意見，因為上海方希望蔣萬安能發表「友中」言論，但市府評估可能的影響，不斷和上海方進行溝通。

蔣萬安今天上午出席台北市議會第十四屆議員就職三周年-愛心3C設備捐贈曁慈善義買、毛孩送養活動，會前被媒體問到，雙城論壇只去一天上海方是否能理解，致詞時還是會維持雙城好兩岸好的基調嗎？蔣萬安表示，雙城論壇維持15年，一直都是進行兩座城市的交流。

蔣萬安指出，這次因應1219事件，接下來北市各項大型活動要確保維安佈署到位，兩天的雙城論壇他就是出席28日上午主論壇，「基本上就是雙城好兩岸好」，希望持續維持兩市之間各方面的市政交流。

台北市副市長林奕華受訪時也說，這次台北發生憾事，市長坐鎮台北的角色很重要，雙城論壇進行了15年，而上海方非常理解這時候這樣兼顧的做法。

