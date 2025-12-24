傳上海逼蔣萬安發表「親中言論」！梁文傑回應了

政治中心／楊佩怡報導

台北上海雙城論壇今（2025）年輪到上海為主辦方，但由於19日台北車站、中山站的發生隨機砍人事件，因此台北市長蔣萬安23日宣布，只參加主論壇，並在28日當天來回；不過就有消息傳出，中方希望蔣萬安發表「親中言論」。對此，陸委會副主委梁文傑今（24）日指出，他「相信蔣萬安有他的智慧」。





傳上海逼蔣萬安發表「親中言論」！梁文傑喊「相信他的智慧」：不然不會當天來回

蔣萬安23日宣佈雙城論壇僅參加主論壇，並在28日當天來回。（圖／民視新聞資料照）

根據《鏡週刊》報導，北市府日前宣佈，蔣萬安因要坐鎮台北，讓民眾安心，因此決定28日當天來回上海，僅參加主論壇；不過卻有爆料指出，雙城論壇原訂時間在9月，但後來延期到12月27、28日，而延期的原因就疑似包括，上海方希望蔣萬安能夠按照過去慣例發表「親中言論」，蔣市府則不斷和上海方溝通協商，因此才延期。

針對中方要求蔣萬安蔣親中言論的傳聞，梁文傑（上圖）直言「相信蔣市長他有他的智慧」。（圖／民視新聞資料照）

對此，針對中方要求蔣萬安說親中言論的傳聞，陸委會梁文傑回應了。根據《三立新聞網》報導，梁文傑表示，台北市政府昨天有把變更行程的申請資料給陸委會，陸委會今（24）日也會趕快回覆。對於媒體追問是否掌握蔣萬安被要求說親中之言論一事，梁文傑則認為，台北市民最關心的還是市政，「我相信蔣市長他有他的智慧，那不然的話，他也不會臨時把這個行程縮短為當天來回」。

