一、傍晚，兒子甩下書包，將一張卡片擱在我的書桌上，那動作像在超商櫃檯放下硬幣般，不帶情緒。

卡片上的綠色機器人笑容呆傻，下方印著「父親節快樂」。

他沒多做解釋，轉身回到客廳，蹲在地墊上繼續那座灰色的樂高星球。嘴裡哼著不成調的曲子，自成一個世界。我拿起卡片，指尖傳來一種奇妙的乾燥感，在潮溼的台北夜裡顯得格外不真實。窗外的溼氣像一張無形的網，將人的心思悶得密不透風。唯有這張卡片，乾爽得彷彿來自另一個時區。

我拉開一罐啤酒，「嘶」的一聲，像夜晚的開場。客廳傳來樂高積木崩落的悶響，那聲音像一把鑰匙，轉開了通往過去的門。我想起了很久以前，與父親對弈的那些午後。

二、

父親沉默寡言。他的日子被成衣機器規律地切割，手上總有處理不完的布料與針線。轟隆隆的機器聲，混雜著收音機裡飄來的日語老歌，是他世界的全部。

記憶最深處，是某個雨天的棋局。昏黃燈下，他移動著棋子，語氣平淡地像在敘述天氣：「雙砲車，抽車吃馬。王不能見王，這是規矩。」

他的棋路乾淨俐落，像他修剪院子裡那棵榕樹，不留半片多餘的枝葉。我節節敗退，那些從棋譜裡學來的刁鑽陷阱，在他面前從未派上用場。

多年後我才漸漸明白，他或許是想告訴我：人生有些規矩，迴避不了，也無法更改。那一方小小的棋盤，竟是我們父子最靠近彼此的領地。

三、

「金剛飛拳！」

兒子的喊叫將我拉回現實。他舉著樂高機器人朝我胸口衝來，我順勢倒臥沙發，他為此笑得前仰後合。那清脆的笑聲，卻把我推回了另一段更遙遠的記憶。

也是一個夏日午後。父親在沙發上午睡，呼吸深沉平穩。我手裡正轉著一顆縫線磨損的棒球，不知怎麼，鬼使神差地，便將球輕輕拋向他起伏的腹部。

他猛然坐起，發出一聲短促的怒吼，臉上混雜著疼痛與全然的不可置信。我嚇呆了，時間彷彿在那一刻凝結。母親聞聲從廚房趕來，用台語低聲說：「囝仔人毋識代誌。」

父親沒再說話，只是盯著我。那道沉默的目光，比任何責罵都更沉重。直到那一刻，我才隱約懂得，他不是一座山，而是一個裝滿了情緒，卻找不到任何出口的人。

四、

我拿起手機，指尖停在那個許久未撥的號碼上。想說一句「父親節快樂」，幾個字而已，卻像一顆頑石卡在喉嚨。

一個念頭忽然浮現：在他生命裡的某個八月，他是否也曾如此猶豫？是否也曾想對自己的父親說點什麼，卻最終沉默？我們父子，是不是都在重複同一場無聲的傳接球，把一顆名為「沉默」的棒球，一次次丟向無人的對面？

夜深了，兒子已在積木堆裡睡去，呼吸安靜而輕柔。

我走到陽台，點燃一根菸。遠方觀音山在夜色中只剩一道沉默的剪影，山下的城市燈火，散落如碎鑽。

「父親節快樂。」我對著夜空，幾乎沒有出聲地說。

菸頭的火光在黑暗裡忽明忽滅。至於這句話究竟是說給誰聽的，其實，我自己也不太確定。