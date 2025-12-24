傳不滿彰化民調擬退綠選對會？陳茂松駁斥

▲陳茂松強調，彰化縣長決定後，經過總統核定，他絕對配合黨。（圖／記者陳佩君攝，2025.08.13）

[NOWnews今日新聞] 民進黨選對會今（24）日建議，徵召綠委陳素月參選2026彰化縣長，傳出隸屬「正國會」的中常委陳茂松擬退出選對會，表達抗議。對此，陳茂松下午出面澄清，「我只是脾氣上說一句話，卻變成要辭掉，有那麼嚴重嗎？」他強調，彰化縣長決定後，經過總統核定，他絕對配合黨，但該質疑的，會提出質疑。

對於陳素月的出線，有媒體報導，正國會質疑黨中央的民調結果，陳茂松擬退出選對會表達抗議。

陳茂松在中執會後受訪表示，他從頭到尾都沒有說，怎麼會有這種新聞出來？他之前是說，民調做完是早上開封，但為何到下午？且問了也不知道，「那我就不參加」。他直言，他只是簡單一句話，怎麼出來都不知道、變成一條新聞，很納悶。

陳茂松提到，民進黨主席賴清德、民進黨秘書長徐國勇都有問他，但他從第一屆選對會參與到現在從不間斷，為何會產生這種問題，他也要搞清楚，「我只是脾氣上說一句話，卻變成要辭掉，有那麼嚴重嗎？」

陳茂松強調，彰化縣長決定後，經過總統核定，他絕對配合黨，但該質疑的，他會提出質疑。他提到，民調狀況的時間點、操作方式不同，數據也會不同。

此外，吳崢也在會後記者會表示，民進黨選對會今早達成決議，一致同意建議中執會徵召陳素月代表民進黨參選2026的彰化縣長選舉。他說，會中確實有委員針對提名的相關環節，進行一部分討論，但最後會議結論達成一致決議，這中間有一些相關的討論，都是會議中正常的互動。

