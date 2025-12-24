傳不滿彰化民調擬退綠選對會？ 陳茂松：我沒說！怎會有這種新聞出來

陳茂松否認退出民進黨選對會。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 民進黨選對會今（24）日拍板建議徵召立委陳素月參選彰化縣長，不過，據《上報》報導指出，隸屬正國會的中常委陳茂松擬退出選對會表達抗議。對此，陳茂松表示，他從頭到尾都沒有說，怎麼會有這種新聞出來。民進黨發言人吳崢表示，選對會開會期間有一些相關討論，都是會議中正常的互動。

民進黨組織部日前召集四位彰化縣長擬參選人一同到黨中央開封民調，陳素月支持度約 44%，立委黃秀芳、彰化市前市長邱建富都在約 42% 左右，彰化市長林世賢則是 40%。不過，媒體報導指出，正國會內部做民調都是黃秀芳領先，因此不滿黨中央的民調結果，陳茂松擬退出選對會表達抗議。

廣告 廣告

據了解，民進黨選對會上午開會時，陳茂松確實有表達不滿，而其他與會成員也紛紛安撫。

陳茂松在中執會後受訪表示，他從頭到尾都沒有說，怎麼會有這種新聞出來？他之前是說，民調做完是早上開封，但為何到下午，且問了也不知道，「那我就不參加」。他說，他只是簡單說這句話，今天變成這條新聞，他也很納悶。

陳茂松指出，民進黨主席賴清德、民進黨秘書長徐國勇都有問他，但他從第一屆選對會參與到現在從不間斷，為何會產生這種問題，他也要搞清楚。他只是脾氣上說一句話，就變成要辭掉，因此他問媒體是誰說的，但對方就只問一句話，他要怎麼回答？

對於民調結果，陳茂松表示，狀況、時間點、操作方式不同，數據也會不同。他強調，彰化縣長決定後，經過總統核定，他絕對配合黨，而該質疑的他會提出質疑。

民進黨今下午召開中執會，吳崢於會後記者會回應媒體表示，民進黨選對會今早達成決議，一致同意建議中執會徵召陳素月代表民進黨參選 2026 的彰化縣長選舉。他說，會中確實是有委員們針對提名的相關環節，進行一部分的討論，但最後會議結論達成一致決議，這中間有一些相關的討論，其實都是會議中正常的互動。

針對今原本的提名記者會取消，吳崢則說，徐國勇有在中執會上跟中執委報告，黨部原訂是安排在今天在中執會後舉行最新一波的 2026 縣市首長的提名記者會。不過，他說，如同賴清德在會中致詞提到，因為發生 1219 北市隨機襲擊事件，所以包括政府以及相關單位，此刻在全力的因應以及做後續的檢討。

吳崢指出，黨部、黨公職，也同時在中執會上針對這起隨機事件中的傷者與逝者來致上哀悼之意。他說，根據綜合考量評估，黨部決定把提名記者會延後到下禮拜舉行。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

不審總預算！藍白卡780億防衛經費 吳思瑤揭數據：戰力恐現空窗

莊翠雲：新青安違規案8,600件 追回利息補貼逾1.5億