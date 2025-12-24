傳不滿彰化縣長人選氣到要退選對會 陳茂松：只是情緒來了說一句

民進黨選對會今（24）日開會決議徵召立委陳素月參選2026年彰化縣長選舉。不過會後傳出隸屬正國會的中常委陳茂松質疑民調程序不公，擬退出選對會表達抗議。對此，陳茂松受訪時強力駁斥，表示從頭到尾都沒說過這些話，「只是情緒來了說一句，就被寫成要辭職。」

民進黨選對會成員陳茂松。（資料圖／中天新聞）

民進黨在彰化縣長選舉人選用「類初選」協調民調，最終由陳素月勝出，不過黨內卻爆發不少異音，其中根據《上報》報導，陳茂松因其派系立委黃秀芳沒能出線非常不滿，甚至打算退出選對會，藉此表達不滿。

對此，陳茂松今天下午受訪說明，他只是詢問民調開封當天早上沒開、下午才開的原因，認為這樣什麼都不知道，因此表示「那我就不參加」，只是簡單說這句話，今天變成這條新聞讓他很納悶。

陳茂松透露，有記者打電話詢問是否要退出選對會，他反問是誰說的，對方不講他就把電話掛掉。他表示，民進黨主席賴清德、秘書長徐國勇都有來問他怎麼會搞成新聞，但他從第一屆選對會參與到現在從不間斷，是選對會唯一六連霸的委員，從未缺席任何一次會議，為何會產生這種問題他也要搞清楚。陳茂松無奈表示，他只是脾氣上說一句話就變成要辭掉，媒體只問一句話他要怎麼回答。

民進黨選對會推薦陳素月出戰2026彰化縣長選舉。（圖／陳素月臉書）

對於請辭傳聞，陳茂松指出不願意說死辭不辭，因為如果突然遇到什麼事情要辭職也不一定，但他也沒講會不會辭，總要跟他說誰講的才有辦法答覆。他說，記者們一直打給他，但他從中午就在裡面開會，從頭到尾沒什麼特別的事情。陳茂松強調，彰化縣長人選決定後，經過總統核定他絕對配合黨，有狀況該質疑他也會質疑。

針對外界質疑民調數據，陳茂松回應，狀況跟時間點不同，比方說選情正熱時民調也會有變化，時間不同、操作方式不同，數據當然不同。他表示自己在選對會這麼久了，不可能因為數據不同就吵，這沒有道理，要看狀況。

陳茂松強調，徵召的權力在主席，黨決定如何就照黨的決策走，突然蹦出一個他要請辭的新聞很奇怪。陳茂松最後表示，天道酬勤、人道酬誠，面對黨員要有誠意也要誠實。

