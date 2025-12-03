傳不滿減薪請辭《大集合》！胡瓜爆百萬酬勞續約 電視台回應了

胡瓜傳與民視破冰成功，將維持原有主持費。（圖／民視提供）





「綜藝天王」胡瓜主持《綜藝大集合》23年，日前傳出他與民視因酬勞談不攏，明年1月的合約到期後不再續約，並已寄出存證信函，表明想收掉節目，不過，今（3）日週刊報導，胡瓜與民視談判重啟，並將參與除夕特別節目，對此，民視也回應了。

根據《鏡週刊》報導，胡瓜近期與《綜藝大集合》續約談判重啟，主持費將維持原有水準每個月200萬元。胡瓜更釋出善意，確定回民視參與除夕特別節目錄製，帶領《大集合》成員錄製運動比賽單元。而且確定的是，今年除夕他仍不會與白冰冰同台。據悉，胡瓜新合約疑似將改和製作單位簽署，而並非電視台。

對此，民視稍早回應表示：「胡瓜確定會參與主持《民視第一發發發》除夕特別節目的明星運動會單元，並積極與製作單位討論節目內容中。有關胡瓜明年主持費用，目前由『大藝娛樂』商談中，細節不便對外透露。」

事實上，胡瓜先前就曾透露今年除夕夜將與華視合作，主持除夕特別節目，而民視除夕節目則由陳美鳳、白家綺和白冰冰擔綱，胡瓜與白冰冰依舊是王不見后的狀態。



