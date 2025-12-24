傳不滿綠彰化縣長民調擬退出選對會 陳茂松澄清：從頭到尾沒說過

外傳陳茂松不滿彰化縣長民調結果擬退出民進黨選對會，對此本人下午出面否認。（資料照片／袁維駿攝）

民進黨選對會今天（24日）拍板建議中執會徵召立委陳素月參選彰化縣長，惟據《上報》報導，隸屬正國會的中常委陳茂松上午在會議中不滿民調過程及結果，揚言退出選對會表達抗議。對此，陳茂松下午出面受訪時駁斥，強調自己從頭到尾沒有說，怎麼會有這種新聞出來。

關於彰化縣長推派人選，民進黨上週舉行「類初選」民調，立委陳素月以44％支持度領先，立委黃秀芳及前彰化市長邱建富則約42％，彰化市長林世賢則是40％左右，4人皆大幅領先預設對手藍委謝衣鳳。不過有報導指出，正國會內部民調都是黃秀芳領先，並對於黨中央民調結果甚是不滿，陳茂松擬退出選對會表達抗議。

不過陳茂松下午在中執會後受訪表示，自己從頭到尾都沒有說，怎麼會有這種新聞出來？他是說民調做完是早上開封，但為何拖到下午，問了也沒人知道，「那我就不參加」，結果只是簡單一句話，卻變成這條新聞，他也很納悶。

陳茂松透露，民進黨主席賴清德、秘書長徐國勇都關心他，但他從第一屆選對會到現在都有參與，為何會產生這種問題，他要搞清楚，自己是脾氣上頭說了一句話，怎麼就變成要辭掉。

陳茂松說，狀況、時間點、操作方式不同，數據也不同，彰化縣長決定後，經過總統核定，他絕對配合黨，但該質疑的還是會提出質疑。

民進黨發言人吳崢下午記者會後，被媒體問及此事回應，會中確實是有委員們針對提名的相關環節，進行一部分的討論，但最後會議結論達成一致決議，這中間有一些相關的討論，其實都是會議中正常的互動。



