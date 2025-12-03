傳不爽降價怒解約《大集合》！胡瓜遭爆同意續約了 電視台鬆口回應

記者蔡維歆／台北報導

胡瓜（左）赴宮廟外景。（圖／民視提供）

胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，歷經近1年低溫後，終於出現明顯緩和。今天根據週刊報導雙方已正式破冰，《綜藝大集合》續約談判重啟，主持費將維持原有水準每個月200萬元。胡瓜更釋出善意，確定回民視參與除夕特別節目錄製，對此民視也回應了。

胡瓜在《綜藝大集合》玩坐氣球遊戲，不慎摸到助理主持籃籃胸部遭炎上。（圖／翻攝自Threads）

民視表示：「胡瓜確定會參與主持除夕特別節目的明星運動會單元，並積極與製作單位討論節目內容中。有關胡瓜明年主持費用，目前由「大藝娛樂」商談中，細節不便對外透露。」而《大集合》先前17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評。

對此製作單位當時事後回覆：「《綜藝大集合》一向以帶給觀眾歡樂、健康的節目內容為核心，遊戲過程的肢體接觸有時候真的是不可控制，針對今日遊戲環節中出現不當肢體接觸的情況，我們深感抱歉。我們會更加審慎檢視遊戲設計與執行流程，避免類似情形再次發生，感謝觀眾的提醒與支持。」如今民視副總許念台今也回應表示會剪掉該段畫面，不會有類似襲胸的片段播出。

