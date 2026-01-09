傳中停審輸日稀土許可 學者：長期卡關恐衝擊全球先進製程

傳中國停止審查外銷日本的稀土許可，且對象不只軍事業者，還擴及其他行業。學者今天(9日)指出，若消息屬實，初期日方還有庫存支應，並可能尋求美方協助，以政治手段解決問題，但若中國稀土管制長期未解，在連鎖效應下，恐衝擊全球半導體先進製程乃至於終端產品生產。

中國商務部6日宣布加強軍民「兩用物項」對日本出口管制，項目包含稀土在內。華爾街日報(Wall Street Journal)8日引述熟悉中國政府的知情人士說法指出，中國已停止審查稀土外銷日本的許可證，除了軍事業者外，範圍還觸及日本其他產業。

日本首相高市早苗近期有關「台灣有事」的言論引起中國強烈反彈，此次包括稀土在內的軍民「兩用物項」出口管制也被視為報復的一環。

台經院產經資料庫總監劉佩真9日受訪表示，中國掌握全球9成以上稀土精煉產能，短期內其他國家難以建立替代供應鏈，至少需耗時5年才能成形。若中國真的切斷對日輸出稀土，日本初期仍可仰賴庫存，並尋求美國介入協調。

劉佩真也示警，如果無法以政治、外交手段解決問題，當日本庫存消耗殆盡，中國持續卡關稀土，可能引起連鎖反應。因為日本是全球前三大半導體設備供應國，缺乏稀土將導致高階半導體設備出貨遞延，進而拖累台積電、三星、Intel等大廠先進製程擴產進度，最終衝擊全球電子終端產品。劉佩真說：『(原音)如果在日方的這一塊設備供應出現比較遞延的情形，當然就會比較影響到這一些半導體製造廠商擴產速度，當然就會帶來相關一連串反應跟影響。大家最不願意看到就是走到這一步。』

劉佩真指出，美方深知稀土影響力巨大，先前美、中談判甚至有「晶片換稀土」的框架。她研判美、日應會在局勢完全失控前盡力透過各種管道解決，因此局勢要走到最壞情況的機率相對較低。