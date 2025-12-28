傳中共介選造神韓流？鄭麗文：非常歹毒

▲國民黨主席鄭麗文嗆，民進黨見獵心喜、加油添醋。（圖／記者嚴俊強攝，2025.12.28）

[NOWnews今日新聞] 近日有媒體報導，中共解放軍戰略支援部隊，直接操控2018年高雄市長選舉的驚人內幕，透過神祕的「56所」（中國人民解放軍網絡空間部隊第五十六研究所）製造金流斷點，成功讓「韓流」席捲全台。對此，國民黨主席鄭麗文今（28）日反嗆，沒有任何的證據，就如此大張旗鼓地帶風向、認知作戰，讓她覺得背後用心非常歹毒，做法非常粗暴。民進黨見獵心喜，恨不得加油添醋不斷擴大，這不是一個好現象。

鄭麗文今出席「連胡會20周年研討會」，會前受訪時表示，很遺憾一個來路不明的錄音，無法求證，沒有任何的證據，就如此大張旗鼓地帶風向、認知作戰，讓她覺得背後用心非常歹毒，做法非常粗暴。她對台灣選民，也對台灣民主深具信心。不過，民進黨見獵心喜，恨不得加油添醋不斷擴大，這不是一個好現象。

鄭麗文說，現在AI大數據非常發達，不需要這麼大驚小怪、加油添醋，光是台灣就有很多厲害的公司，都可以做出他們所描述的那些業績、功能跟作用，而且還有民進黨長期簽約合作的廠商，大家不是都知道嗎？這又不是秘密，所以不需要在那邊裝神弄鬼、帶風向。

鄭麗文說，20年前的國民黨主席連戰與中國共產黨總書記胡錦濤會面是非常歷史性的創舉，在兩岸兵凶戰危、局勢非常緊急的時刻，如果不是領導人重大的政治決心跟擔當，恐怕很難看到當年連胡會的成行；雖然在很多壓力、攻擊，但是也看到當年連胡會有非常豐碩的重大成就，奠定了馬總統8年施政兩岸和平交流繁榮，帶給中華民國外交休兵，以及偌大的國際參與空間，不管是在服務業、由旅遊業帶動的陸生陸客，種種榮景印象猶然深刻。

鄭麗文說，民進黨造謠生事的種種問題從來不曾發生，如今時光飛逝、白駒過隙，一晃眼20年過去了，令人感慨的是，如今兩岸關係再次兵凶戰危、戰雲密布，國民黨希望能再一次打開歷史的窗口，搭起和平橋樑，挽救大家都不願意看到的，可能悲慘的發生。

鄭麗文說，國民黨希望盡一己之力，讓大家看到兩岸人民是愛好和平的，台灣社會是愛好和平的，他們一定會盡其所能避免不幸戰爭的發生。

此外，針對外界關注的「鄭習會」，媒體詢問，台大政治系名譽教授明居正認為，「相信習近平」有點太離譜。鄭麗文僅表示「明老師的話不值一提，也不值得回覆。」

