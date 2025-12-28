傳中共介選造韓流 吳音寧嗆韓國瑜不敢面對：我深有所感

政治中心／劉宇鈞報導

吳音寧呼籲韓國瑜應該對此事說清楚講明白。（圖／資料照）

日本《讀賣新聞》報導稱，中共解放軍與北京沃民高新科技疑似聯手在立法院長韓國瑜2018年競選高雄市長時，建立輿情分析系統干預台灣選舉，內容更出現人聲錄音證據。行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧說，作為韓擔綱演出的那齣賣菜郎鬥爭戲碼裡的對照組一角，她真的深有所感。

對於相關質疑，韓國瑜28日回應，抹紅、抹黑、抹臭既廉價、又拙劣，卻是轉移執政不利的好方法，從王立強到向心夫妻，和這兩天新聞影射過的共諜人物，根本完全不認識。若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？

韓國瑜指出，選前繪聲又繪影，選後證明假訊息，滿街敲鑼抓共諜，竟在綠營自家裡，台灣的民主是人民一票一票，親自投出來的決定，2000萬人民幣就能動搖台灣人民的投票意志？太看輕台灣人民，也羞辱台灣民主。「為政者，民為貴、社稷次之，君為輕，順序千萬別顛倒」。

吳音寧28日發文表示，近日，日本發行量最大的《讀賣新聞》報導：2018年台灣九合一大選時，中共介選操弄出「韓流」，助韓國瑜當選之事。曝光的錄音檔內容裡，中共解放軍官員和北京網路科技公司負責人，清清楚楚的討論著，如何匯款介選才不會被發現，但韓對此事的回應，完全迴避，不敢面對。

吳音寧提到，首先，韓國瑜扯別的共諜人物，說不認識，「不認識其他共諜人物，能代表什麼嗎？戲偶也不見得認識操偶師啊！」，再者，韓把2018年的介選，嫁接到2024年，扭曲為「若真有中共介入選舉，今日主政者就不會是當今聖上了」，韓可能忘了，當年正因為被打造出的「賣菜郎」的劇本，活靈活現，才讓韓打敗當時的陳其邁，當選高雄市長。

吳音寧直言，回顧2018年，作為韓國瑜擔綱演出的那齣賣菜郎鬥爭戲碼裡的對照組一角，她真的深有所感，如今，身為立法院長的韓，難道不需要對中共介選，說清楚講明白嗎？！

