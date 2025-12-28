傳中共曾欲資助韓國瑜選高雄市長 鄭麗文不滿：用心非常歹毒

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

日本媒體《讀賣新聞》27日報導稱，暗網疑似流出3段中共解放軍的音檔，指2018年九合一選舉期間，中共曾有意資助立法院長韓國瑜2000萬人民幣（約新台幣9000萬元）的資金介選，力助韓在當年登上高雄市長大位，但韓本人已嚴正駁斥報導不實。對此，國民黨主席鄭麗文今（28）日回應，很遺憾一個來路不明的錄音，無法求證也沒有任何證據，就大張旗鼓地帶風向進行認知作戰，這背後的用心非常歹毒。





今日下午2時，鄭麗文前往台北市中正區的台大校友會館，出席連胡會20週年活動，並於會前短暫接受媒體聯訪。

記者提問，怎麼看韓院長被指控有中共介選的嫌疑，是不是同樣的招數又來了？對此，鄭麗文表示，「首先我覺得很遺憾的是一個來路不明的錄音，無法求證，沒有任何的證據，就可以如此大張旗鼓地帶風向，做認知作戰，讓我覺得這背後用心非常的歹毒，做法非常的粗暴」。

事實上，鄭麗文強調，她對台灣的選民、民主深具信心，不過可以看到民進黨見獵心喜、恨不得不斷地加油添醋、擴大，這不是一個好現象。

她稱，現在AI、大數據非常發達，也不需要這麼的大驚小怪，加油添醋，就自己所知，光是台灣就有很多厲害的公司，都可以做出他們所描述的那一些業績、功能與作用，而且還有民進黨長期簽約合作的廠商，大家不是都知道嗎？這又不是秘密。

鄭麗文又稱，所以不需要在那邊裝神弄鬼或帶風向，其實民進黨就是沒有別招，只剩下賣「芒果乾」（亡國感）、扣紅帽子，非常不可取。







