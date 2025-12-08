傳中共開「三張門票」換鄭習會 侯友宜：任何會晤都須符合國家利益、對等尊嚴

新北市長侯友宜受訪回應，任何政治會晤原則上都要符合中華民國國家的利益，兩岸之間的交流一定要在對等、尊嚴底下進行。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕據本報掌握可靠消息，在國民黨兩位副主席接連低調赴中交涉後，雙方已達成共識，國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平鎖定農曆年前後「鄭習會」。北京方面還提出「堅決反對賴清德總統提出的國防特別預算」等「三張門票」作為前提。對此，新北市長侯友宜受訪回應，任何政治會晤原則上都要符合中華民國國家的利益，兩岸之間的交流一定要在對等、尊嚴底下進行。

消息指出，北京方面提出高度敏感的「三張門票」做為前提，包括擋下賴清德軍購、即刻阻止「國安法制」立法進程，以及排除對以中國統一作為目標不友善、有害的體制改革與具體行動。

針對此事，國民黨當晚就做出4點駁斥，稱「該報報導純屬捏造」，並指出兩位副主席出訪大陸時間，遠早於賴清德總統對華盛頓郵報投書，向美國社會自曝增加400億美元軍購。接著國民黨強調，「本黨始終以追求有尊嚴的兩岸和平為目標。鄭麗文已多次宣示，只要有助於兩岸和平，有助於人民安居樂業，本黨都願承擔責任」。最後再次重申，國民黨堅持「反對台獨以避戰，九二共識以謀和」的兩岸路線，絕不退縮，不受歪曲，不懼裹脅，堅定維護台海和平穩定及兩岸關係和平發展。

侯友宜上午在新北市府出席活動，被問到「鄭習會」國民黨稱報導捏造的看法？侯則表示「任何的政治會晤原則上都要符合中華民國國家的利益，兩岸之間的交流一定要在對等、尊嚴底下進行」。

