傳中共開3條件換「鄭習會」 侯友宜喊「對等、尊嚴」：要符合國家利益

有報導稱中共開三條件換「鄭習會」，新北市長侯友宜對此回應「任何政治會晤原則上都要符合中華民國國家的利益」。（圖／翻攝畫面）

國民黨主席鄭麗文表態，願意和中國國家主席習近平見面，有媒體報導指，兩黨已經有共識，「鄭習會」時間鎖定在農曆年前後。對此，新北市長侯友宜今（8）日表示「任何政治會晤原則上都要符合中華民國國家的利益，兩岸之間的交流一定要在對等、尊嚴底下進行」。

今年10月鄭麗文當選國民黨黨魁後，立刻收到中共中央總書記習近平發來賀電，當時中共官媒《新華社》還特別發稿，以「中共中央總書記習近平電賀鄭麗文當選中國國民黨主席，鄭麗文復電習近平表示感謝」為標題報導。當時就曾引發猜測，認為習近平是不是已經打算見鄭麗文。國民黨副主席蕭旭岑在上任之前，於10月28日到中國和宋濤會面，鄭麗文正式就任後，張榮恭也以副主席身分率團訪中國與宋濤會談，張榮恭強調國民黨一貫的兩岸立場，就是在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，推動兩岸關係和平發展。

據《自由時報》7日報導，知情人士透露，雙方已達成共識「鄭習會」可能在農曆年前後登場。傳出北京當局已開出三項條件，要求一，是堅決反對總統賴清德打算「倚美謀獨」的玩火行為，點名軍購案不能通過；要求二，應阻止是限制中國人民往來、歧視大陸配偶的「國安法制」立法進程；要求三，國民黨重申以中國統一作為目標的發展，應提出具體行動與排除對此這目標不友善、有害的改革。

針對相關報導，國民黨當晚就做出4點駁斥，稱「該報報導純屬捏造」，並指出兩位副主席出訪大陸時間，遠早於賴清德總統對華盛頓郵報投書，向美國社會自曝增加400億美元軍購。自由時報將兩者荒謬牽扯，意在掩飾賴政府犧牲民生經濟揮霍鉅資軍購的司馬昭之心。接著國民黨強調，「本黨始終以追求有尊嚴的兩岸和平為目標。鄭麗文主席已多次宣示，只要有助於兩岸和平，有助於人民安居樂業，本黨都願承擔責任」。最後再次重申，國民黨堅持「反對台獨以避戰，九二共識以謀和」的兩岸路線，絕不退縮，不受歪曲，不懼裹脅，堅定維護台海和平穩定及兩岸關係和平發展。

侯友宜上午在新北市府出席活動，被問到「鄭習會」雖國民黨稱報導捏造的看法？侯回應表示「任何的政治會晤原則上都要符合中華民國國家的利益，兩岸之間的交流一定要在對等、尊嚴底下進行」。

