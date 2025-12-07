傳中共開3條件換「鄭習會」！國民黨喊捏造 他吐槽：看起來沒有否認

政治中心／黃韻璇報導

國民黨主席鄭麗文上任後，曾表示有意和中國國家主席習近平會面，蕭旭岑、張榮恭兩位副主席，也低調前往中國與國台辦主任宋濤會面。昨（7）日《自由時報》報導，「鄭習會」可能在年底登場，並透露北京當局更已開出3個條件，其中一項就是阻擋總統賴清德力推的對美軍購案，不過遭國民黨駁斥稱「報導不實、純屬捏造」，然而政治工作者周軒看完國民黨聲明後卻吐槽「看起來沒有否認啊」。

今年10月鄭麗文當選國民黨黨魁後，立刻收到中共中央總書記習近平發來賀電，當時中共官媒《新華社》還特別發稿，以「中共中央總書記習近平電賀鄭麗文當選中國國民黨主席，鄭麗文復電習近平表示感謝」為標題報導。當時就曾引發猜測，認為習近平是不是已經打算見鄭麗文。國民黨副主席蕭旭岑在上任之前，於10月28日到中國和宋濤會面，鄭麗文正式就任後，張榮恭也以副主席身分率團訪中國與宋濤會談，張榮恭強調國民黨一貫的兩岸立場，就是在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，推動兩岸關係和平發展。

廣告 廣告

據《自由時報》7日報導，知情人士透露，雙方已達成共識「鄭習會」可能在農曆年前後登場。傳出北京當局已開出三項條件，要求一，是堅決反對總統賴清德打算「倚美謀獨」的玩火行為，點名軍購案不能通過；要求二，應阻止是限制中國人民往來、歧視大陸配偶的「國安法制」立法進程；要求三，國民黨重申以中國統一作為目標的發展，應提出具體行動與排除對此這目標不友善、有害的改革。

有消息稱，「鄭習會」可能在農曆年前後登場。（圖／翻攝自新華網、國民黨臉書）

不過針對相關報導7日晚間國民黨做出4點駁斥，稱「該報報導純屬捏造」，並指出兩位副主席出訪大陸時間，遠早於賴清德總統對華盛頓郵報投書，向美國社會自曝增加400億美元軍購。自由時報將兩者荒謬牽扯，意在掩飾賴政府犧牲民生經濟揮霍鉅資軍購的司馬昭之心。接著國民黨強調，「本黨始終以追求有尊嚴的兩岸和平為目標。鄭麗文主席已多次宣示，只要有助於兩岸和平，有助於人民安居樂業，本黨都願承擔責任」。最後再次重申，國民黨堅持「反對台獨以避戰，九二共識以謀和」的兩岸路線，絕不退縮，不受歪曲，不懼裹脅，堅定維護台海和平穩定及兩岸關係和平發展。

政治工作者周軒看完國民黨聲明後就忍不住發文表示，「國民黨剛剛發聲明說自由時報的報導是捏造的！但是聲明讀完看起來沒有否認啊」。國民黨聲明中提及「賴政府犧牲民生經濟揮霍鉅資軍購」以及「只要有助於兩岸和平，本黨都願承擔責任」等內容，網友也紛紛吐槽「好啊，你們不要擋軍購預算我就信」、「92共識就是一國兩制，KMT還要騙多久」、「懶人包：胡說！不用共產黨指示我們也會自動自發做好這三件事」、「誰擋軍購誰擋國防誰就是內鬼」、「嚴正聲明，但不否認」。

更多三立新聞網報導

鄭習會農曆年前後登場？接受北京3要求？國民黨駁斥了

傳年底鄭習會「北京已開3條件」含阻擋對美軍購 國民黨回應：純屬捏造

同台江啟臣！被問黨內是否已協調台中市長初選 楊瓊瓔給答案「這樣說」

2026南高屏推誰選？國民黨鬆口「台南還要喬」：高雄柯志恩、屏東蘇清泉

