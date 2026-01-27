傳中共點頭下週一北京辦論壇...民進黨團轟藍白「左手賣台、右手親中」搶國共論壇門票：軍購拿掉非紅供應鏈「跟誰表達訊號？」

媒體今（27）日傳出，若國民黨這會期能阻止國防預算付委等條件，北京願意下週一舉行論壇，而民眾黨立委黃國昌昨日自提軍購版本，卻和藍營說今天先別審定。民進黨團炮轟「左手賣台、右手親中」，不只國民黨，民眾黨是否跟對岸有關聯也很難說，否則為何軍購要把非紅供應鏈拿掉「在跟哪邊表達訊號？」

媒體今日報導，中共透過國台辦系統告知國民黨，可以進行階段式的安排，並指若國民黨在立法院這個會期能夠成功擋下攸關向美國軍購的國防特別條例草案付委審查，未來並持續阻止軍購案推案，且承諾將阻止台灣與美國在關稅敲定後進一步展開的供應鏈合作，北京願意安排在下週一到週三同國民黨的代表團在北京舉行論壇。

媒體今日在民進黨團記者會問及，黃國昌提出民眾黨團軍購版本，卻說國民黨希望今天先不要審定，是否坐實北京的要求？

民進黨幹事長鍾佳濱回應，到底藍白兩黨跟對岸有無密約、協定他不清楚，但從媒體報導來看，跟國民黨擺脫不了干係，因為盛傳他們下週就要去北京慶功，有國共論壇，前提就是週五要擋下軍購條例，會不會因此國民黨要求跟民眾黨配合？

鍾佳濱再說，但他個人認為，民眾黨是否沒跟對岸有任何關聯也很難說，不然請民眾黨解釋為何軍購要把非紅供應鏈拿掉？是在跟哪邊表達訊號？況且一個即將卸任的立委，離開總召位置的黃國昌，何必跟要續任國民黨團總召的傅崐萁談任何交易協議？他覺得這很疑惑。

鍾佳濱奉勸在野黨新的會期，民眾黨會有新黨團、新的召集人，朝野攜手才能國泰民安，也希望最後一個院會，能讓國人看到在野黨還是心繫台灣、捍衛國家。

民進黨團書記長陳培瑜則抨擊「左手賣台、右手親中」，她猜想藍白在搶的門票叫「國共論壇主導門票」，這張門票他們拿在手上難道不心虛嗎？如果真的要舉辦相關論壇，她要公開問，「你們打算帶什麼議題去參加？促成什麼對話？帶回什麼實質成果給台灣人民？」

