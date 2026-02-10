傳中國下令銀行業減持美債 美元指數應聲下探4年低點 銀價盤中大漲6%

黃金價格周二盤中上漲76.09美元，漲幅為1.53%，報每盎司5042.35美元。(圖片來源/pixabay)

投資人認為，美國總統川普第二任期關注的頭等大事應該是外國投資人對美國資產的態度，其中最值得注意的是他們對美國公債這種避險資產的態度。

川普政府對一條最新消息可能不會滿意，《彭博》報導引述消息人士的話說，中國監管機關敦促各銀行減少持有美國公債，中國當局關注，集中美債風險和市場波動是減少美國公債投資的原因。

美元指數下探4年低點

但是美債殖利率變動不大，美國10年期公債殖利率2月10日小跌至4.19%，9日持平於4.22%，20年期公債殖利率9日小跌至4.79%，前一天為4.8%。

彭博周一（2月9日）報導分析，這項舉措可能會再次引發市場熱議「拋售美國資產」的交易和美元吸引力。中國當局指出，美國債券市場的集中風險和市場波動是減少持有的原因。

根據彭博報導，中國的銀行業已被主管機關敦促限制購買新的美債，至於那些持有大量部位的銀行業者，被告知縮減投資美債的規模。

受此消息影響，2月9日美元指數下挫0.78%，連同前一天下跌0.35%，2天跌幅累計為1.1%，10日美元指數小幅反彈，盤中小漲0.1%，報96.96，1月27日盤中美元指數一度跌至95.83，創4年新低。

白銀價格盤中大漲6%

作為對沖美元貶值風險的貴金屬周二（2月10日）盤中普遍上揚，黃金價格盤中上漲76.09美元，漲幅為1.53%，報每盎司5042.35美元。銀價漲幅更猛，盤中大漲4.66美元或5.99%，報每盎司82.46美元。

報導指出，中國監管機關的命令是為了金融穩定，而非出於地緣政治博弈因素而制定，但是這很可能引發市場衍伸討論各國央行是否願意繼續買進更多美國公債。

去年，「拋售美國資產」的交易（即投資人拋售美元計價的資產）是市場的焦點。推動這項交易的因素包括美國政府債務和財政赤字創歷史新高，引發財政擔憂，以及美國聯準會作為央行獨立性受到威脅，加上美國總統川普持續以加徵關稅各國政府，導致投資人對美國金融機構的信任度下降。

「拋售美國資產」的交易也是美元貶值交易背後的推動力量，這種交易在過去一年推高黃金、白銀、白金等貴金屬的價格。

丹麥也曾威脅要拋售美債

同一篇彭博的報導指出，北京監管機關並未具體說明他們認為中國的銀行目前應該持有多少美國公債。

中國國家外匯管理局的數據顯示，截至2025年9月，中國的銀行共持有2,980億美元的美元計價債券，但是目前不清楚其中有多少是美國公債。

不只中國減少美債，歐洲也威脅要減持美國資產。上個月，德意志銀行的一位分析師建議，外國投資人可能會利用持有的美國公債和股票，來對抗白宮企圖搶奪格陵蘭島主權所發出的威脅，這番言論激怒了美國財政部長貝森特。儘管貝森特認為丹麥持有美國公債的規模無關緊要，但是在美國公債市場出現波動後，川普總統還是緩和威脅加徵關稅的言論。

(原始連結)





