傳中國加碼投百億增產偏光片 台廠拼轉型抗生存困境

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

據中國媒體報導，中國偏光片廠，在「國產替代」政策支持及產能強勢擴張的背景下，再傳出大舉擴充產能，第1階段將投入40億人民幣，建立3條生產線。新建生產線年產值約50億人民幣的大型偏光板工廠，無疑會讓低迷已久的偏光片產業雪上加霜，可能再度進入削價競爭、搶奪市占率的惡性循環。國內面板核心關鍵材料的偏光片龍頭，包括誠美材（4960）、明碁材（8215）等大廠，也積極以轉型計畫應變。

據了解，面對產業激烈競爭，國內明基材、誠美材等廠家，近年來開始進行轉型計畫。例如明基材朝向醫療、隱形眼鏡等發展，截至今年第4季醫療相關營收占比預計提升至33％。不過，偏光片比重仍然高，加上匯率以及漲價失利，今年第3季出現2016年第4季以來首度單季虧損，每股虧損0.28元。也讓轉型計畫成效，有待觀察。

至於誠美材，相對轉型起步較晚，以提升產品高值化為主，在1年內提升到2成。又以車載產品為主，但車載產品開發認證耗時，效益顯現緩慢。另外，誠美材也聚焦推動半導體材料開發，目前以高階封裝材料為主，同時協同客戶開發中。

尤其，今年誠美材財務方面，第3季毛利率轉為負數，累計前3季毛利率-3.18％，較去年同期5.93％大幅減少。前3季營業損失9.18億元，稅後淨損12億元，比去年同期淨損1.26億元更為擴大，每股虧損2.11元。與明基材相比，誠美材已連續虧損了6個季度。

中國媒體報導，根據中國行業權威資料顯示，杉金光電、三利譜等主要企業的產能持續釋放，中國偏光板廠商在全球市場中市占率已經突破4成，徹底改變過往由日系、韓系、台系企業主導的競爭態勢。台系廠商感受到的壓力最為直接且劇烈。由於過去高度依賴中國下游面板客戶，面對中國本土供應鏈的快速完善與成本優勢，台系企業的訂單被快速分流。

法人表示，依過往經驗，中國透過國家力量支持的「國產替代」項目，在2025 年已展現強大的排他性，外資企業若無法在技術領先與受補貼企業拉開絕對差距，其在中國市場的利潤甚至整個產業競爭下衰減將成為長期趨勢。因此，這次如果中國新開偏光片產能為真，台廠在傳統偏光片比重仍高的情況，加上面板價格處在谷底，將持續衝擊營運面。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

