傳中國封殺外國晶片 黃仁勳：暫無計畫出貨中國

輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳7日快閃來台，對於傳出中國封殺外國晶片，他指出，目前沒有跟中方針對限制晶片一事進行討論，輝達也暫無向中國出貨的計畫。他並表示，受惠於算力需求暢旺，輝達全球業務依然「非常強勁」。

台積電運動會將在8日登場，台積電創辦人張忠謀及夫人張淑芬將出席，值得注意的是，活動流程出現「貴賓致詞」段落。黃仁勳7日下午抵達台南機場，證實他將參加台積電運動會，也將參訪台積電的晶圓廠，本次來台是為了鼓勵合作夥伴，隨即將返回美國。

傳聞中國近期發布指引，要求所有獲得國家資金支持的新建資料中心專案只能使用中國生產的晶片，此舉如同封殺輝達等外國晶片。

對此，黃仁勳表示，目前沒有與中方就受限晶片出口進行任何討論，輝達也暫無向中國出貨的計畫。他說：『(原音)目前不打算銷售任何東西到中國。至於何時重返中國市場，取決於中方何時希望NVIDIA的產品能夠回去服務中國市場。期待中國改變政策，輝達希望能夠再次服務中國市場。』

黃仁勳也指出，他從未說過「中國將贏得人工智慧競賽」，而是說中國在人工智慧領域具備強大實力，實際上，中國擁有約全球一半的AI研究人員，並開發出多項優秀技術，像是全球最受歡迎的開源AI模型中有許多來自中國，顯示中國在AI發展上進展迅速。他並強調，美國必須持續加速創新，因為全球AI競爭激烈，「美國必須跑得更快」。

媒體關心AI泡沫化疑慮再起，黃仁勳表示，AI熱潮與2000年代的網路泡沫截然不同。在網路泡沫期間，大量光纖基礎建設閒置；而在這波AI浪潮中，運算需求非常暢旺，GPU需求真實存在。他強調，輝達正努力追趕市場需求，全球業務也依然非常強勁。