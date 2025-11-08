傳中國已向歐洲出口安世晶片 中商務部：歡迎荷蘭來談
荷蘭接管半導體生產商「安世」（Nexperia）而與中國政府陷入的僵局如今出現轉機。有消息指出，中方已解除對安世晶片的出口禁令。中國商務部今日（11/7）發聲明表示，同意荷蘭經濟部派員前來協調。
據媒體報導，德國汽車供應商Aumovio表示，中國商務部已於週五（11/7）解除對安世晶片的出口禁令，公司在取得中方出口管制豁免後，已恢復對安世晶片及相關組件的出貨。
Aumovio表示，安世晶片可在未來幾天內運到客戶手中，但要恢復正常出貨流程仍需要一段時間，未來4到6週仍可能出現供應中斷，但至少可以保證安世晶片的出口不會受到影響。
此外，中國商務部今日透過聲明表示，目前尚未見到荷蘭政府採取實際行動，停止損害中國企業的合法權益，「中方希望，荷方表態不能只停留在口頭上，應儘快實質性提出建設性方案並採取實際行動，從源頭上迅速且有效恢復全球半導體供應鏈穩定，以及停止用行政手段介入並干涉企業內部事務，推動安世半導體問題早日解決。中方同意荷經濟部派員來華磋商的請求」。
中國聞泰科技旗下荷蘭半導體生產商「安世」（Nexperia）是汽車與消費電子業成熟晶片的重要供應商。7成在荷蘭生產的晶片會送回中國封裝後售往經銷商。
安世今年9月底被美方列入出口管制名單後，荷蘭政府出手接管，企圖阻止聞泰科技掏空安世的智慧產權和產能移轉至中國。中國商務部則是在10月4日禁止安世半導體產品自中國出口，指責荷蘭凍結安世半導體控制權損害中國企業正當權益，呼籲荷方堅持獨立自主，糾正錯誤做法。
不過這場僵局在美中達成貿易協議後出現轉機。美中雙方都傳出將解除安世晶片的出口禁令。
另據彭博新聞稍早報導，荷蘭計劃撤銷安世接管令，最快下週宣布。
