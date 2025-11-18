傳中國已退近50萬張機票 林氏璧直呼「日本旅遊有事」：大家機票買起來！

即時中心／梁博超報導

日相高市早苗表明「台灣有事可能構成日本存亡危機」引發中國政府不滿，中國外交部領事司發出罕見公告，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」；根據《南華早報》報導，中國多家航空公司至今共取消了超過49萬張前往日本的機票，約佔總預訂量32％。對此，日本旅遊達人林氏璧指出，若消息為真「會是非常非常顯著的影響」；他強調，日本旅遊有事、就是台灣有事，「各位朋友，大家應該知道要做什麼了吧？日本機票買起來！」

根據《南華早報》與多名航空專家的觀察，中國發布旅遊警示後，中國航空公司的退票朝幾乎在一夜之間湧現。自15日以來，已經有超過49.1萬張原訂飛往日本的機票被取消，約佔整體的預訂量的32%，其中以上海飛往東京與大阪的航線最受衝擊。

航空分析師指出，這次衝擊最大的並非日本航空公司，而是主導中日航線市場的中國業者。由於5大中日航線承運者均為中國航空公司，因此退票所造成的損失主要落在中方，預估金額可能高達數十億人民幣，其中70％都是「來回機票」。

不過，「旅日達人」林氏璧在臉書分析指出，他不是很確定這個消息的正確性，「但如果真是如此，那會是非常非常顯著的影響。」

林氏璧說明，今年以來中國旅客平均到日本每月人數是80萬人，「現在到年底前的一個半月，就估120萬的話，的確差不多大概是退了三分之一。」更何況，這只是兩天多就退這麼多，若接下來情勢還是持續緊張，退票的人可能會越來越多。同時林氏璧還透露，在日本旅館業界工作的朋友昨天也告訴他，11月原本的中國團都直接取消了。

林氏璧強調，日本旅遊有事、就是台灣有事，「各位朋友，大家應該知道要做什麼了吧？日本機票買起來！」他坦言，自己很想再去一次忍野八海。

