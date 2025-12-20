傳中國急找翁曉玲等藍委！吳思瑤酸：「違憲之母」被打臉就赴中取暖

記者楊士誼／台北報導

美國宣布軍售案、政府不副署財劃法等，被指引起中國憂慮。《自由時報》披露消息稱，國民黨立委翁曉玲、陳玉珍、林思銘等紛紛前往中國。民進黨立委吳思瑤今（20）日質疑，藍營此舉是否為「鄭習會」鋪路，向中國輸誠？她更痛批「違憲之母」翁曉玲被憲法法庭打臉後在台灣無地自容，就赴中取暖。「把擁抱中國看得比台灣民意更重要的國民黨立委，才是真正的不務正業！」

《自由時報》報導指出，陳玉珍和林思銘在昨天就已經到達廈門，而林思銘說自己是受到廈門台商協會邀請參加慶典，是正當的活動。翁曉玲則在今天飛往廈門，但她表示，只是去開會，是去參加台商協會活動，至於是否有其他同黨立委一起前往，還有會不會跟中國官員見面，翁曉玲都說不曉得。不過，藍委葉元之也被發現跟翁曉玲搭乘了同一班航班，但對於此行目的，他聲稱「不曉得」。

廣告 廣告

吳思瑤指出，昨天大動作「反獨裁反專制」的國民黨立委，今天就急著到中國擁抱獨裁、歌頌專制了，是否為中國交付新任務？而昨天立院剛通過延會到一月底，藍白要利用延會搞什麼？她也指出，以過去國民黨立委赴中後，就在立院大亂特亂，早已不是新聞。

吳思瑤也質疑此行是否為向中國輸誠，為鄭習會鋪路？而「鄭習會」三張門票，都與立院戰場息息相關。為讓鄭習會上路，國民黨立委先去探路？重要議案攻防中，國共勾串合謀？她指出，總統甫提出「國防軍購預算」、行政院會本週剛送出「國安法案」，以及國民黨涉中爭議法案如「國籍法」「離島建設條例」「廣衛法中天條款」等，都進入最後關鍵階段。國民黨立委是去彙報？還是領旨？

報導中特別質疑，「此次前往中國的立委，翁曉玲為司法委員會召委，可主導國安修法的議程。林思銘為財政委員會召委，也能影響包括總預算與國防特別預算審議，而更受關注。」確實啟人疑竇。吳思瑤也說，昨夜台北街頭發生隨機傷人事件，國民黨上下不只進行政治攻擊，國民黨立委此時赴中完全不顧社會觀感。而「違憲之母」翁曉玲，昨天被憲法法庭二度打臉，在台灣無地自容，就赴中取暖？鄭麗文今天批賴總統不務正業，「把擁抱中國看得比台灣民意更重要的國民黨立委，才是真正的不務正業！」

更多三立新聞網報導

卓榮泰不副署！傳中國憂國防預算、國安修法 急找翁曉玲、陳玉珍等藍委

憲訴法宣告違憲！藍白痛罵大法官「憲法之恥」：親手把憲法法庭拆了

憲訴法宣告違憲！翁曉玲瞎扯「沒必要遵守」：台灣進入納粹時代

曾教過張惇涵！補教名師喊「我感到很驕傲」 網挖黃國昌老師反應成對比

