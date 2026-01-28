傳中國放行輝達H200！黃仁勳訪中真的有用 路透：這3大中企已買下40萬顆

輝達H200晶片雖獲美政府放行出口中國，但中國反而對其下達禁令，拒絕H200清關入境，引起業界關注，也傳出相關供應鏈因此暫時停產。不過，《路透》最新報導指出，據3名知情人士透露，中國已批准首批H200進口，其中3大中國網路企業已採購超過40萬顆。

報導指出，其中2名不具名消息人士表示，字節跳動、阿里巴巴與騰訊已獲准採購逾40萬顆的H200，其他企業目前也已加入後續批次審核的排隊行列。

報導提到，北京當局的相關批准，是在輝達執行長黃仁勳本周訪問中國期間核發的。目前中國工信部、商務部以及輝達均未回應置評請求，字節跳動、阿里巴巴與騰訊亦未回應。



廣告 廣告

報導分析，H200的進口獲批，顯示北京正優先考量中國大型網路企業發展AI與建設資料中心的需求，好跟OpenAI等美國企業抗衡；儘管華為等中企推出的晶片，可與輝達上一代H20相比，但與H200仍存在明顯差距。

更多風傳媒報導

