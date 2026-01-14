傳中國暫不放行H200晶片 企業想買也被勸阻





美國總統川普（Donald Trump）上個月宣布華府同意以徵收25%費用開放H200銷售中國。根據《路透》14日獨家引述三名知情人士透露，中國海關近期已通知相關單位，暫不允許輝達（Nvidia）H200人工智慧晶片進入中國，並在本週召集多家國內科技企業開會，明確要求除非必要，否則不得購買該晶片。有與會人士形容，相關說法嚴厲到「實質上已形同禁令」，但是否屬正式禁令或短期措施，政府並未說明。

H200是輝達目前第二強大的AI晶片，原本因應美國出口管制調整性能後，於本週獲得美國川普政府批准得以輸往中國。然而北京近期態度急轉彎，引發外界揣測是否意在扶植本土半導體產業、仍在研議限制方案，或將作為與華府談判籌碼。相關中國主管機關與輝達均未回應置評。

廣告 廣告

報導指出，另有消息指出，北京僅可能在特殊情況下核准採購，如與大學合作的研發用途，相關豁免仍在討論。分析認為，此舉恐與美中科技博弈及美國總統川普4月將訪中之時機相關，北京或試圖藉此爭取更大科技讓步。

美國自2022年起限制高端晶片出口中國，去年H20晶片曾一度禁又開放，但最終仍遭中國市場實質封堵，導致輝達在中國AI晶片市占歸零。H200效能約為H20六倍，對中國科技企業極具吸引力，據稱中企此前下單超過200萬顆、單價約2.7萬美元，遠超供應量。然而究竟是中國或美國將在這場晶片角力中獲利更多，仍存在激烈爭議，部分華府人士甚至認為出口反而可能延緩中國自主研發腳步。

（封面圖／翻攝《Nvidia》粉專）

更多東森財經新聞報導



輝達H200輸中倒數！ 黃仁勳曝需求火熱：供應鏈全面啟動

傳北京下禁令！ 中國科技業被迫棄輝達H200 轉投國產AI晶片

輝達H200將銷中 農曆年前啟動首波出貨