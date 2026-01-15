傳中國海關禁輝達H200入境 分析：川普4月訪中前施壓華府

輝達AI晶片示意圖。路透社



路透社週三（1/14）引述3位知情人士透露，中國海關總署本週已下達指令，輝達（Nvidia）的H200人工智慧（AI）晶片不得進入中國，政府官員更在週二（1/13）召集國內科技公司開會，明確指示除非必要，否則不得採購該款晶片。

知情人士指出，北京當局沒有給出任何理由，也沒有表明這是否為正式禁令還是臨時措施，但「官員的措辭非常嚴厲，基本上等同於目前已實施禁令。如果情況發生變化，未來可能會有所改變。」

路透社表示，目前無法確定上述指令是適用於現有的H200晶片訂單，還是僅限於新訂單。截至發稿時，中國海關總署、工信部與國家發改委均未回應路透社評論請求；輝達亦未回覆相關詢問。

美國川普政府週二（1/13）發布聯邦公告，正式批准H200晶片銷往中國，但中國客戶必須證明具備「充分的安全程序」，且不得將晶片用於軍事用途。儘管如此，美國對中鷹派人士仍擔憂，此舉恐助長中國軍事實力，侵蝕美國在AI領域的優勢。

H200作為輝達第二強的AI晶片，其已成為當前美中關係的最大火藥桶之一。儘管中國公司訂單踴躍，但北京當局究竟是打算全面禁售H200晶片以扶持本土產業，還是仍在研議限制措施，或是將此作為與華府談判的籌碼，目前仍不明朗。

分析師指出，此舉可能是北京在美中貿易戰停火期間，為美國總統川普（Donald Trump）4月訪中會晤中國國家主席習近平前的施壓策略。

美國智庫榮鼎集團（Rhodium Group）地緣政治策略師Reva Goujon認為，北京正在試圖爭取華府的更大讓步，以解除美國主導的科技管制。

