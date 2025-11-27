傳中國瑞幸咖啡將插旗台灣 經長：會關注資金來源

（中央社記者曾筠庭台北27日電）中國連鎖咖啡品牌「瑞幸咖啡」傳出將於12月登台，引發外界關注是否涉及中資來台。經濟部長龔明鑫今天受訪表示，政府未禁止中資餐飲來台，但須依法申請；目前並未收到瑞幸來台投資案，若以代理方式營運，經濟部也會注意其資金來源與實質關係。

經濟部今天舉行例行業務會報，針對疑似為瑞幸咖啡代理商的「順昱控股」已在官網露出瑞幸品牌字樣與標誌，媒體詢問龔明鑫經濟部是否會主動調查其背後是否涉及中資。對此，龔明鑫表示，因該品牌尚未正式營業，待其開始營運後，經濟部會了解它的智慧財產權授權情形。

至於瑞幸若在台展店是否會衝擊本地咖啡市場，龔明鑫則認為，台灣是開放市場，只要符合法規，政府都歡迎多元餐飲品牌進入，提供消費者更多選擇。（編輯：林淑媛）1141127