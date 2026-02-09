傳中國監管發出「避震」指導 銀行接獲建議減持美國公債

中國銀行保險監督管理委員會。（取自百度）



中國監管機構近期已敦促銀行限制購買美國公債，還要求持倉比例較高的銀行減持，並強調此舉旨在分散風險，而非地緣政治博弈，或對美國信用評即失去信心，但該指令不適用於中國政府持有的美國公債。

彭博引述消息人士報道，由於中國當局憂慮風險集中以及市場波動問題，該國監管機構建議金融機構限制購買美國公債，並指示持倉比例較高的銀行減持，但官員們並沒有給出具體的規模或時程，且該指引不適用於中國政府持有的美國公債。

知情人士表示，當局在最近幾周已口頭向一些大型銀行傳達上述指導意見，反映出官員日益擔心，大量持有美國公債可能會令銀行面臨劇烈的價格波動，而此舉是為了分散市場風險，而非出於任何地緣政治操作，或對美國信用評級失去信心。

知情人士說，在美國總統川普4日與中國國家主席習近平通話前，中國監管機構就已向銀行發出有關美國公債的指導意見。

受此消息影響，美國公債價格下跌，亞洲午後交易時段各期限公債孳息率輕微走高。美元兌主要貨幣略為走弱。根據國家外匯管理局數據，截至去年9月，中國銀行業持有約2980億美元的美元債券，但不清楚當中有多少是美國公債。

中國持美債十年腰斬 部分疑轉往歐洲託管

中國官方與民間部門整體持有的美國公債，曾是美國最大的債權國，但在過去10年持續下降，先是在2019年被日本超越，2025年又被英國超越。中國現在持有美國公債的數量，跟2013年的最高峰相比幾乎減半，於2025年11月降到6830億美元。

但一些分析師表示，實際降幅可能沒有那麼大，因為北京可能已把部分持倉轉移到歐洲的託管帳戶。市場分析師指出，比利時自2017年底以來，持有的美國公債已增加4倍，達到4810億美元，當中包含中國的託管帳戶。

一邊唱衰一邊加碼 外資11月持有美債創新高

中國的謹慎態度，正值全球投資人愈來愈質疑華府的財政紀律之際。德意志銀行（Deutsche Bank AG）一名分析師警告，歐洲的資金管理人可能會因應川普的關稅威脅，以及接管格陵蘭的構想，而選擇減持相關資產。

即便如此，市場幾乎沒有出現外國投資人大舉賣出美國公債，或普遍對這一傳統避險資產失去信心的跡象。根據官方最新數據，外國持有美國公債在11月升到9.4兆美元的歷史新高，比一年前增加了5000多億美元。

