傳中國警方回應「吳亦凡獄中身亡」真相曝
[NOWnews今日新聞] 中國男星吳亦凡因性侵案入獄4年，近日有中國網友傳出吳亦凡疑似在獄中絕食身亡，又有自稱獄友的網友稱吳是「無法滿足大哥需求」遭殺，還有一張疑似吳亦凡在獄中接受調查的畫面，各種離奇傳聞眾說紛紜但官方遲未回應。而在昨（11）日傳出「警方回應」，事實上卻是一場烏龍。
吳亦凡近日傳出在獄中去世，有說法稱是在獄中絕食身亡，還有自稱是獄友的網友說，獄中流傳吳亦凡因為無法滿足大哥需求被殺。中國網路上也傳出一張疑似吳亦凡在獄中接受調查的照片，畫面中一名身穿藍色囚服、臉部打馬賽克，但激似吳亦凡的犯人，坐在板凳上接受警方盤問。各種說法都沒有證據佐證，但官方至今仍未出面闢謠，更引發網路熱議。
有網友聲稱江蘇警方似乎難擋輿論，11日在微博闢謠，「網傳『吳亦凡最新照片』為加工假圖，請大家不要誤傳」，澄清該張照片是有人把新聞報導照片受刑人的臉換成吳亦凡。
但隨即就有網友發現，所謂「江蘇警方闢謠」，其實是2021年8月的官方聲明，該張假照片也早在2021年就已經在網路上流傳，認為是因為吳亦凡近期又傳出死訊，有網友想找出真相卻搞錯時間，造成這場烏龍。
吳亦凡2021年因性侵案被捕，遭判13年有期徒刑，至今已經入獄服刑4年，自從被警方帶走後從此消失在螢光幕前。此次被傳絕食身亡，已經是吳亦凡入獄以來第5次被傳死亡，目前仍有許多粉絲、支持者和好事網友好奇、關心吳亦凡狀況，但中共警方資訊封閉，導致各種消息真假難分，難以查證。
