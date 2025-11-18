傳中國赴日機票「取消近50萬張」 旅日達人：大家應該知道要做什麼了吧

中國呼籲公民避免赴日，日本旅遊受衝擊？達人嗨喊：「機票買起來！」（示意圖）

中國北京當局不滿日本首相高市早苗的「台灣有事說」，對中國公民發出公告要求「避免赴日」，中國3大國籍航空也開放免費取消機票。今（18日）有消息指出，截至目前已有超過49萬張赴日機票被取消。旅日達人林氏璧分析，若情勢持續緊張，退票的人可能越來越多，「大家應該知道要做什麼了吧」。

中國籲公民避免赴日 國營航空開放免費退票

高市早苗的「台灣有事說」，暗示台灣若遭中國武力入侵時，日本政府可能會行使集體自衛權，意指不排除介入台海問題，讓中國大為不滿，痛批干涉內政，而日方則強調，高市不會收回相關言論。

廣告 廣告

日本與中國緊張關係升溫，中國為此呼籲公民近期避免赴日，中國3大國營航空公司包含中國國際航空、南方航空、東方航空，陸續宣布配合措施，開放即日起至年底的機票可以免費退改票。

3大中國航空公司受衝擊 損失數十億人民幣

雖然仍有部分中國民眾按照原定行程赴日旅遊，認為「政治不關我的事」，但根據《南華早報》報導，中國各大航空公司自15日公告發布至今，已有約49.1萬張原定飛往日本的機票被取消，占整體赴日預訂量約32%，其中以上海飛往東京、大阪的航線最受衝擊。

旅日達人林氏璧在臉書分享相關新聞指出，有航空分析師表示，受到衝擊最大的並非日本航空公司，而是主導中日航線市場的中國業者，因為5大中日航線的承運者都是中國航空公司，因此退票的損失在於中方，可能高達數十億人民幣；17日的取消訂單量為新訂單的27倍，也是自2020年初新冠疫情以來最大規模的單日取消潮。

傳中國團直接取消！ 旅日達人呼籲：機票買起來

旅日達人林氏璧表示，假如消息來源正確，那將會是非常顯著的影響。今年以來中國赴日本旅客每月人數約80萬人，從現在到年底剩1個半月，若依此推估120萬的話，取消的機票的確差不多是1/3左右，但這個數字只是這兩天的，若情勢繼續緊張，退票的人可能會越來越多。

林氏璧甚至透露，在日本旅館業工作的朋友也說，11月原本的中國團都直接取消了。「日本旅遊有事，就是台灣有事各位朋友，大家應該知道要做什麼了吧。」喊話大家「日本機票買起來！」問大家想去哪裡玩，「我會很想再去一次忍野八海。」

視網膜：中國最佳報復應該是免費贊助日本機票

時常到日本旅遊的媒體人黃暐瀚留言直呼：「衝惹！」主持人視網膜也說：「中國最佳的報復其實是宣布免費贊助國民機票前往日本旅遊，中國一條龍業者賺飽飽又能讓日本人下跪求饒。這下才真的日本有事，連台灣都會有事。」還有不少台灣人期待：「希望他們一路退到農曆年都不要去日本」「希望中國能堅持到櫻花季結束」「沒有中客的忍野八海還沒體驗過！」「求他們有骨氣撐久一點 我機票買好了」。

更多鏡週刊報導

不甩北京警告！ 中國遊客照常爽飛日本：政治與我無關

海外刷卡小心「陷阱」！日本藥妝店一堆台灣人急提醒 旅日達人：多年宣導總算有效

中日緊張！取消49.1萬張機票反自傷 中國航司恐吞數十億人民幣損失