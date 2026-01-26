國共論壇傳遭中方技術性延遲 蕭旭岑批與軍購惡意連結

國共論壇確切登場日期遲遲未定，傳出北京不滿意藍營阻擋軍購條例的表現而技術性推遲，還以2005年「連胡會」為例，具體建議國民黨拿出實質作為。對此國民黨副主席蕭旭岑嚴正駁斥是胡說八道，會認真思考採取法律行動。

國民黨副主席蕭旭岑回應，「很快的我們就會對外說明了，到時候大家就知道誰在說謊，硬把軍購跟國民黨訪問中國大陸扯在一起，是非常惡意的惡意連結，我真的覺得這個有點像是在選舉的時候意圖使人不當選，意圖影響今年2026年的選舉，所以國民黨真的要認真思考要採取法律動作。」

民進黨立委沈伯洋指出，「國民黨對軍購的態度到底是什麼，我覺得現在也是他們應該要講清楚的時候，已經到會期的最後一個禮拜，到底什麼時候才能夠讓國防條例付委？」

總預算案與國防軍購案持續卡關，朝野陷入僵局。前民眾黨主席柯文哲自爆，日前與民進黨總召柯建銘會面時曾建議以「人工生殖法換軍購」卻被拒絕，引發熱議。

民眾黨立委陳昭姿表示，「以柯P這個快人快語的方式，其實他的意思是說人工生殖法案代孕解禁的部份，以及在執政黨他們非常在意的這個總預算案跟軍購案，其實都應該要好好有討論的空間。」

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱認為，「柯文哲騙台灣人說他支持軍購，原來要拿女性的身體自主權、拿子宮換軍購，大家都不能接受。」

對於軍購特別條例卡關，國防部長顧立雄喊話朝野不分黨派，強化自我防衛能力，願意與朝野各黨派積極溝通，希望1.25兆《國防特別預算條例》能儘速付委，進入實質審查程序。

