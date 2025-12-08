傳中方提「3門票」換鄭習會？ 鄭麗文批綠營編故事：可見有多緊張害怕

台北市 / 武廷融 綜合報導

近日有媒體報導稱，「鄭習會」可能在明年春節前後登場，中方還提出「三張門票」，包括反對總統賴清德提出的國防特別預算等作為前提。對此，國民黨主席鄭麗文今(8)日駁斥相關傳言，也批評民進黨一天到晚一直編故事，「可見得有多緊張、多害怕」。

國民黨主席鄭麗文日前表態有意與中國國家主席習近平會面，近日有媒體報導稱，國民黨2位副主席蕭旭岑、張榮恭接連低調赴中，雙方已取得共識，「鄭習會」可能於農曆年前後登場。且北京提出「三張門票」做為前提，包括擋下賴政府軍事採購預算，還有阻止限制中國人民往來經商投資相關國安法制立法進程，以及要藍營排除一切對統一有害的體制改革行動。

國民黨中央則發聲明駁斥相關傳言，鄭麗文今日接受網路節目專訪時也回應，民進黨很會編故事，每天一直編不完，可見有多緊張、多害怕。鄭麗文說，府院黨加起來對付不了她一人，因為民進黨的立場錯誤、論述漏洞百出，更重要的是國際社會不再支持民進黨，「賴清德上任快2年，還是無法過境美國，困境已非常明顯，還在做困獸之鬥」，所以她才會向賴總統喊話，呼籲不要玩火、不要點火。

