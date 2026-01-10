傳中限制對日稀土出口 分析：經濟脅迫藉機挑撥美日

（中央社記者侯姿瑩華盛頓9日專電）中日關係惡化之際，傳出北京限制對東京的稀土出口。美學者接受中央社訪問分析，中國透過有組織的經濟脅迫行動對日本首相高市早苗有關「台灣有事」的言論作出強硬回應，北京也看到了藉機挑撥美日關係的機會。

中共對台軍事威脅不斷，高市去年11月曾表示，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，這番言論引發中國強烈抨擊並祭出反制措施。

不僅如此，中國6日又宣布，廣泛禁止向日本出口具有潛在軍事應用的「軍民兩用」商品。華爾街日報引述兩名中國出口商的說法指出，自那時起，中國已開始限制向日本企業出口稀有且昂貴的重稀土及含有這些稀土的強力磁鐵。

由於美國3日對委內瑞拉發動攻擊並抓捕時任委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro），有分析指出，中國可能認為美國當前專注於委內瑞拉事態，給了中國向日本施壓的機會。

不過，華府智庫美國企業研究所（AEI）資深研究員、亞洲安全議題專家古柏（Zack Cooper）今天以電子郵件回覆中央社記者提問表示，他認為中國在稀土上的行動和委內瑞拉情勢沒有關聯。

他認為，北京此舉是因為看到了藉機挑撥美國和日本關係的機會，主要原因在於高市發表「台灣有事」言論後，美國對她的支持相對薄弱。

古柏說：「我擔心這種壓力將持續增加，直到美國領導人願意更有力地支持高市，並反擊中國的脅迫行為。」

前白宮國安會幕僚長葛瑞（Alexander Gray）受訪表示，中國正透過有組織的經濟脅迫行動，對高市所發表的「正當言論」作出強硬回應。「我們看到中國於2025年針對美國在關鍵礦產採取的同樣手段，這也是中國曾對台灣、菲律賓、挪威、澳洲及立陶宛等國使用過的脅迫方式。」

現為美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）非常駐資深研究員的葛瑞分析，川普政府對馬杜洛採取的果斷行動不僅在西半球，也在全球層面恢復了軍事嚇阻，「這項美國果斷作為的啟示，北京並未忽視」。

他認為，美國和台灣的其他全球夥伴可攜手合作，展現對抗中國對日本、台灣及其他國家進行侵擾、脅迫行為的團結立場。

中國是全球稀土的主要供應國，而北京去年試圖限制供應的措施也曾加劇與美國的貿易戰。美國總統川普（Donald Trump）和中國國家主席習近平去年10月敲定貿易休戰協議，但華府仍持續推行相關政策，好讓美國擺脫對中國稀土的供應。（編輯：陳慧萍）1150110