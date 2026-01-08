傳主動參與「柯韓會」 王世堅駁斥：明天將不出席

民進黨立委王世堅。資料照。陳祖傑攝



民眾黨前主席柯文哲上週前往立法院拜會藍綠黨團，遊說兩黨支持《人工生殖法》修法納入代理孕母解禁，並在明天下午拜會立法院長韓國瑜，預料將繼續說服韓支持。有媒體指出，民進黨立委王世堅也主動表達要一同參與拜會敘舊，但王世堅今（1/8）晚在臉書駁斥相關消息，並強調是韓國瑜電話邀請，並非主動要求，「為避免模糊焦點，阿堅明天將不出席。」

衛環委員會今天初審《人工生殖法》修正草案，不過朝野意見歧異，將擇期繼續審查。據了解，柯文哲預計明天下午1時40分韓國瑜，地點在立法院第二會客室，而且採閉門模式，預料將繼續說服韓支持代理孕母解禁。

同時，有媒體指出，民進黨立委王世堅也主動表達要一同參與拜會敘舊，不過王世堅在臉書駁斥相關消息，並強調是韓國瑜電話邀請，並非主動要求，而且民眾黨立委陳昭姿確實有到他辦公室說明《人工生殖法》，他也認為台灣確實有需要修法，但社會仍有不同聲音，每一個聲音都應該作為法案內容調整的參考。

最後，王世堅說，為避免模糊焦點，他明天將不出席「柯韓會」，也在此對韓國瑜致歉。

