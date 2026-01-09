傳主動報名出席下午柯韓會 王世堅怒喊「不去了」

政治中心／綜合報導

為了代理孕母入法，柯文哲下午將再度到立法院拜會立法院長韓國瑜，外傳王世堅也主動喊+1要參加，王世堅今天證實，他確實有受邀，但是韓國瑜以老朋友相聚的名義邀約，因此他欣然接受，但竟然被說成主動與會，讓他對民眾黨很不滿，也決定取消與會。

柯文哲來到立法院，拜會立法院長韓國瑜，原本傳出民進黨立委王世堅也要一起，卻沒現身，原來是因為外傳是王世堅主動+1，讓王世堅忍無可忍。立委（民）王世堅：「昨天下午四點鐘，韓院長他非常熱情好意地，打電話到我辦公室來，他的意思是說有老朋友來拜訪，我也是老朋友，三個都很好，要不要去談，民眾黨不應該以此先去曝光，而且曝光講的都是跟事實不同，這件事情不是我主動，我沒有我完全沒有，所以是這個原因，我想那這樣會模糊焦點，我還是不要去好了。」

王世堅今天證實，他確實有受邀，但是韓國瑜以老朋友相聚的名義邀約。（圖／民視新聞）





立法院長韓國瑜：「王世堅我昨天邀請他，因為他是有情有義，台灣是個人情味濃厚的社會，今天柯文哲要來，當年我們在北市政府，王世堅委員跟我還有柯文哲，大家有機會共處一堂，柯文哲要拜訪，我就邀王世堅委員一起，要來一起接待，造成他困擾不好意思。」回顧當年柯文哲當台北市長，韓國瑜是北農總經理，身為台北市議員的王世堅質詢，三人都是話題人物，妙語如珠總成焦點。

時任北農總經理韓國瑜vs.北市議員王世堅（2016）：「南北菜蟲一起串連就是這麼簡單，那就請中央去抓啊，八個字，請中央出面去抓，農委會法務部去抓，你放心你進土城看守所前，我提醒你記得把曲棍球吞下去，我剛剛講的那幾樣你現在就可以...。」

回顧當年柯文哲當台北市長，韓國瑜是北農總經理，身為台北市議員的王世堅質詢，三人都是話題人物，妙語如珠總成焦點。（圖／民視新聞）





時任北農總經理韓國瑜vs.北市議員王世堅（2016）：「那萬一我沒有進土城看守所，是不是你吞球講清楚啊，你跳過海啊，你跳過海，我不跟你搞這種小玩意，你跳過海你要不要吞，你這個流氓行徑你願不願意道歉，我只想說問世間情是何物啊。」立委（民）王世堅：「對我等一下進去回電給他，我直接面對跟韓院長致意。」不滿被放話，也避免模糊焦點，王世堅取消加入柯韓會，這三人同台的經典畫面，暫時難以重現。

