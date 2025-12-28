傳乘客攜槍進關西機場！外交部澄清非國人 長榮稱「是紀念子彈」

生活中心／黃依婷報導

長榮班機轉降日本大阪關西機場，意外發現乘客攜帶子彈。（示意圖／資料照）

長榮航空一架自紐約飛往桃園的BR31航班，於12月25日因天候因素在飛行途中轉降日本大阪關西機場，期間依規定安排旅客下機並接受轉機安檢；有消息傳出，疑似兩位台灣旅客攜帶槍枝遭查獲。稍早長榮航空也做出最新回應，乘客攜帶的是「2顆收藏的紀念性質子彈」，已由當地安檢單位與執法單位進行處理。

前機長、網紅「瘋狂機長詹姆士」於社群平台指出，長榮航空一架自紐約飛往桃園的BR31航班在大阪接受安檢時，疑似有兩名台灣旅客遭查出攜帶槍枝。

消息傳開後，外交部隨即澄清，經我國駐大阪辦事處向長榮航空駐關西機場人員查證，確認並無國人攜帶槍械入境日本的情事，相關國人也已平安返台。

長榮航空最新說明也指出，長榮航空航班12月25日BR31紐約飛往桃園航班，因天氣因素頂風過強需技降大阪關西機場加油，並依機場及相關單位作業規定，安排旅客下機並依當地規範進行轉機安檢程序。

長榮航空表示，於大阪關西機場安檢過程中，發現一外籍旅客疑似攜帶有兩顆其所收藏的紀念性質子彈，本案除已由當地安檢單位與執法單位進行處理，長榮亦會依程序將本案通報紐約甘迺迪機場之相關單位。該航班已於12月26日早上抵達桃園。

