傳于朦朧遭虐殺喊「剖他」！范世錡突發照露笑容 網求真相遭刪
大陸男星于朦朧墜樓案件，儘管官方迅速排除刑事嫌疑，不過疑點重重，遭網友質疑背後藏有內幕，傳聞是兇手之一的歌手范世錡，因為遭大批網友抵制，銷聲匿跡約莫一個月左右，於微博上PO出坐在球場上的照片，再度引發熱議。
范世錡在沉寂一段時間後，日前於微博發布一系列在球場上的照片，只見他對鏡頭露出一抹微笑，心情看起來似乎不錯，還不忘做擺拍拍，似乎未受到連日傳聞影響，PO文曝光短短幾日後，湧入上萬則留言，雖然大多是粉絲，卻不乏幫于朦朧討回真相的人，即便傳出他狂刪留言，還是比不上網友留言的速度，紛紛貼上于朦朧的照片，希望范世錡能說出實情。
于朦朧身亡原因至今眾說紛紜，日前網路上流傳一段影片，據悉是于朦朧生前出席「17人聚會」，當時錄到現場有人高喊「剖他」，網傳這段音源被送到國外單位鑑定後，符合范世錡的聲紋機率高達99.57%，對此，范世錡除了駁斥傳聞，也釋出不在場證明、並報警處理，即便想要證明清白，卻無法說服網友，不僅演唱會門票僅賣出15張，上架的新劇也遭抵制，演藝事業受到重創。
范世錡日前疑似透過微博帳號發文，寫下「無論你們再怎麼撒野，也無法對我做什麼東西，沒錯，就是我殺了于朦朧，因為他該死」，雖然在十分鐘內已經遭到刪除，不過截圖已經在網路瘋傳，掀起網友熱議。
★未經判決確定，應推定為無罪。
