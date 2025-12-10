傳五縣市有機會藍天變綠地 徐國勇：我跟總統都戰戰兢兢

對於自己民調跟蔣萬安差距最小，王世堅今出席中常會前受訪說，自己是運氣好，被列入民調人選之一，其實民進黨還有很多優秀的人，沒有被列入。（曾薏蘋攝）

佈局2026地方選舉，民進黨祕書長徐國勇下午出席活動被問到，台北市民調，綠營人選中，立委王世堅跟台北市長蔣萬安差距最小時表示，台北市民進黨人才相當多，現在正在綜合評估，選對會正在評量中，至於任何民調，「我們都聽到了、也看到了」。對於被只指有五個縣市恐翻轉勝，徐表示，他跟總統都戰戰兢兢。

他說，民進黨本身對於台北市並沒有做任何民調，還是由選對會綜合評估後決定誰是最適當人選。

對於自己民調跟蔣萬安差距最小，王世堅今出席中常會前受訪說，自己是運氣好，被列入民調人選之一，其實民進黨還有很多優秀的人，沒有被列入，比方說莊瑞雄、高嘉瑜、徐國勇都非常優秀，絕對可以勝任，我是運氣好，他們沒被列入，而我被列入去做民調名單，他非常感謝

廣告 廣告

至於被問到有外界評估，民進黨在宜蘭縣、嘉義市、台東縣、新竹縣、彰化縣五個縣市，被認為容易翻轉為綠地；徐國勇下午出席民進黨青年局會員大會前表示，「你一講我信心十足，感謝你幫我們加油」。事實上，每個縣市他都戰戰兢兢，總統也戰戰兢兢，希望每個縣市都能得到很好成績，尤其有些縣市，希望能夠重回執政，在地方重回執政、中央要繼續執政，這是民進黨所設定的目標，這部分會努力。

此外，民進黨縣市長初選區進入政見發表會，據轉述，徐國勇中常會中黨務報告時表示，關於嘉義、台南、高雄舉辦初選電視政見發表會部分，嘉義是採申論、結論形式，台南、高雄採申論、提問、結論形式。

民進黨日前舉行2026年嘉義縣長、台南市長、高雄市長提名初選電視政見發表會協調會議。主要選務日程，11月24日至28日為政見會事宜協調期；12月22日至2026年1月4日為辦理政見會期間。

【看原文連結】