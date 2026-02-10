傳亞馬遜擬推內容市場 出版商可向AI企業銷售內容

（中央社洛杉磯9日綜合外電報導）科技新聞網站The Information今天報導，亞馬遜公司已向出版業高層透露，正計劃推出一個「AI內容市場」，讓出版商能將內容販售給提供人工智慧（AI）產品的公司。

報導引述兩名與亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）討論這項計畫人士的說法，在明天舉行的亞馬遜雲端運算服務（Amazon Web Services, AWS）大會前，流傳的簡報投影片提及「內容市場」（content marketplace）。

投影片顯示，AWS向出版商介紹可運用在業務中的產品時，將該內容市場與Bedrock和Quick Suite等核心AI工具歸在一類。

正值出版商與AI公司就線上內容的使用規則進行協商之際，無論是用於訓練模型或為用戶生成解答的內容，出版業界爭取按使用量收費，內容使用越多，費用越高。

亞馬遜沒有立即回應路透社的置評請求。

微軟公司（Microsoft Corp.）上週也表示，正在開發「出版商內容市場」（Publisher Content Marketplace, PCM），即一個陳列出由出版商設定使用條款的AI授權中心。（譯者：高照芬/核稿：何宏儒）1150210