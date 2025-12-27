傳交往阿Ken！安心亞認「工作很配」但私下性格水火不容

安心亞解釋不交往阿Ken的原因。（杜宜諳攝）

藝人安心亞、阿Ken（林暐恆）長期被拱交往，但雙方堅稱是朋友。近日，安心亞上王偉忠節目《欸！我說到哪裡了？》宣傳新電影，又被關心跟阿Ken的緋聞，她也難得鬆口不來電的主因。

王偉忠在節目中多次撮合安心亞與阿Ken，認為兩人在觀眾的眼中非常相配，就跟Lulu跟陳漢典這對一樣；如果有成，將又是演藝圈「喜事一樁」。不過，安心亞強調跟阿Ken的私下性格水火不容，「我比較直接，他比較（有）女人的細膩」，雖然在工作上默契十足，但並不適合談戀愛。

安心亞說，和阿KEN主持中天《同學來了》很合拍，但私下個性水火不容。右為納豆。(粘耿豪攝)

王偉忠仍不死心，拚命湊合，稱說不定哪天就開花了；安心亞還是沒動心，直言：「可是我們都合作那麼久了，也沒開啊。」不能理解為什麼那麼多網友鼓吹她跟Ken在一起。王偉忠繼續湊合，稱兩人在感情方面或許大器晚成，安心亞笑回：「那我們就再等等看。」

對於阿Ken曾在金鐘獎蹲下聽她的肚子，安心亞解釋，那只是因為兩人穿得像新郎新娘，所以刻意拍一張好玩的照片來「騙」大家，實際上兩人沒有交往，更別說結婚。

談及理想型，安心亞說以前遇過比較愛自己、會將所有負能量丟給另一半的對象，這讓她感到心力交瘁，甚至影響到工作；因此她希望另一半能給予安全感，個性善良、穩定、有肩膀且有責任感，彼此能共同前進，而非單方面「照顧」另一人的低潮情緒。安心亞開玩笑說，王偉忠就是她的理想型，因為他講話有深度，且在遇到困難時，能讓她感到安心。

