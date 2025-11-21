傳今年第3度欠薪！員工爆「換輪胎、洗車耗材也沒錢」 國光客運回應了

國光客運台北車站。廖瑞祥攝



國光客運今年已發生2次薪資延發情事，於8月底和9月初陸續停駛南部14條路線，本月又傳出欠薪，有員工指控薪水只發一半。對此，國光客運今天（11/21）回應，10月份獎金原定11月20日發放，因資金調度問題延遲發放，將於今日將差額補足。

一名在國光客運任職逾十年員工在社群貼文指出，公司11月發薪日只有先匯「一半薪水」，卻未對外說明；員工表示，內部傳出欠款擴大，積欠廠商款項，包括連輪胎更新、車輛清洗耗材都出現資金缺口。

國光客運自9月8日起停駛南部地區14條路線，該員工稱，資遣費仍未結清，甚至疑似發生勞保已扣款卻未繳交的狀況，該員工憂心，政府運價補貼延遲入帳，讓現金流壓力雪上加霜。

針對員工憂慮，國光客運回應，目前虧損狀況已明顯減少，營運亦日漸趨於穩定，感謝各主管機關戮力協助及民眾的支持。

國光客運說明，10月份獎金原定11月20日發放，因資金調度作業不及致延遲發放，造成同仁及社會困擾，公司在此致上萬分歉意，並今日11月21日將會把差額全數補足，請同仁及所有民眾安心，國光客運定會繼續努力經營。

至於傳出車輛維保、離退作業等資金缺口，國光客運表示，國光已列管並分期逐步改善中；另公司為改善長期以來財務結構僵固，資金調度不易情形，已向金融機構申辦處理方案。

