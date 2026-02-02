傳今晚協調新北市長人選 李乾龍：沒接到通知 交由黨部處理

國民黨祕書長李乾龍（左）30日上午以先嗇宮董事長身分出席新北燈會發布會，他會後受訪指出，農曆年前會有「李劉會」好消息，侯市長（右）一定會參加協調。（高鈞麟攝）

年底的新北市長選舉，民進黨、民眾黨人選已陸續就位，國民黨方面卻仍未拍板。外界盛傳，台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然兩位藍營潛在人選，可能於今晚會面協調，對此，國民黨祕書長李乾龍2日受訪時強調，自己「沒有接到通知」，相關事宜已交由黨部處理。

李乾龍表示，對於是否有所謂「李劉會」，目前並不清楚，「今天不知道，也還沒通知我」，他直言，相關會面安排並非由他掌握，而是由地方黨部依既有機制處理中。

李乾龍也透露，他已向新北市長侯友宜通過電話，侯友宜則回應「叫我不要擔心」，並表示會協助聯絡、妥善處理相關協調事宜。他對此表達感謝，強調既然市長已居中協調，「我們就不方便再去催了」。

