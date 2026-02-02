傳今晚會面李四川協調 劉和然喊尊重：新北不應成為他人「實習場域」

新北市副市長劉和然未正面回應是否與李四川會面。（資料畫面）

國民黨新北市長人選布局仍未明朗，外傳台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然可能將於今（2日）會面協調。劉和然被問及相關問題雖未正面回應，但他表示，現階段希望透過協調機制，無論未來採初選、民調或其他方式，都能在農曆年前完成整合定案，外界應尊重黨內既有制度與節奏。

國民黨新北市長人選遲遲未定案，外傳台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然可能於今（2日）晚間會面協調。對此，劉和然表示，黨部在選舉布局上，向來有不同層級與不同形式的安排，包含公開、不公開，或是日程公開，但會談內容不公開等，皆依既定規畫進行，地方端一向予以尊重，黨部有其既定的遊戲規則，若有任何結果，自然會向外界說明。

至於前中廣董事長趙少康昨（1日）公開表示看好李四川投入新北市長選戰，劉和然則回應，每個人都有表達分析與看法的權利，應予尊重，不能因過往成績高低就選擇不參賽，「運動家精神就是全力以赴」，這樣的態度同樣適用於政治競爭。

劉和然強調，國民黨的目標從來不是黨內競爭，而是贏得2026年選舉、延續新北市的執政，未來也將依照制度與規則，推出能夠團結一致、共同為勝選努力的團隊。他認為，選舉終究只是一時，真正關鍵在於新北市政如何延續，確保政策與重大建設「一棒接一棒」，不出現空窗期，更不要讓城市成為他人「實習的場域」。





